BEOGRAD DOBIJA DVA NOVA MOSTA! Vesić najavio brojne projekte u prestonici - gradiće se i tunel, EVO GDE (VIDEO)

Beograd će se 2030. znatno razlikovati od današnjeg, kaže zamenik gradonačelnika.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da je juče primio delegaciju mladih iz Bundestaga, predstavio im program Beograd 2030, a da su oni bili oduševljeni planovima za razvog srpske prestonice.

- Jedna od članica delegacije, inače iz Hamburga, rekla je da bi volela da njen grad ima ovakav plan razvoja grada. To je lepo priznanje za nas – rekao je Vesić za “Novo jutro”.

Beograd će se, ističe zamenik gradonačelnika, 2030. razlikovati od današnjeg po tome što će imati sedam novih mostova, a prosečna plata Beograđana biće 200.000 dinara (1.700 evra).

- Prosečna plata u Beogradu već sada je preko 800 evra. Imaćemo izgrađen metro, prigradsku železnicu, rečni prevoz, preko 150 kilometara biciklističkih staza, oko 100 novih parkova… Jedna od najvažnijih stvari biće svakako mostovi – kaže Vesić.

Prvi most koji će se raditi je Tramvajski, a on će imati šest traka – četiri saobraćajne i dve tramvajske. Na ovaj način, novi most će moći da propusti tri do četiri puta više saobraćaja u odnosu na trenutni. Biće proširen Zemunski put u ulicu sa četiri trake, a radiće se i tri kružna toka na svim raskrsnicama oko TC „Ušće”. Najavljuje i početak izgradnje tunela kod Ekonomskog fakulteta, ispod Lomine ulice, a završavaće se u Bulevaru despota Stefana, skoro kod Pančevačkog mosta.

On je dodao da će izgradnja ovog tunela smanjiti saobraćaj u centru grada za oko 12 odsto i bitno uticati na smanjenje zagađenja.

Vesić je rekao da očekuje potpisivanje ugovora za izgradnju još jednog mosta na Dunavu kod Ade Huje.

– Kada taj most bude završen, on će biti deo naše unutrašnje obilaznice koja bulevarima sa četiri trake povezuje Most na Adi i Most kod Ade Huje, a omogućiće da se konačno rekonstruiše Pančevački most – zaključio je Vesić.,