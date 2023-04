Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić: Novi slogan grada će biti – 'Beograd grad radosti'

U Uskršnjem intervjuu za portal Pink.rs, gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, istakao je da Beograd nije samo grad provoda i zabave već i grad tradicionalnih vrednosti, grad dece, porodice i svih građana.

Gradonačelnik nam je najavio manifestaciju „Beogradski dani porodice”, ali i mnoge olakšice za roditelje, bespaltne vrtiće i knjige za osnovce i srednjoškolce, što je istorijska odluka.

Početkom ove godine, na sednici Skupštine grada manifestacija „Beogradski dani porodice” proglašena je manifestacijom od posebnog značaja za Grad Beograd. Šta mogu građani da očekuju tokom ove manifestacije u Beogradu?

- Odlučili smo da maj mesec bude mesec porodice u Beogradu jer je 15. maja Međunarodni dan porodice. Ove godine ćemo 13. i 14. maja organizovati jedan veliki skup koji treba da pokaže zajedništvo ne samo u porodici već I zajedništvo našeg naroda, svih građana Beograda. Da pokažemo da postoje neke tradicionalne vrednosti, da ne smemo da odustanemo od njih, niti od naše prošlosti, ukoliko želimo da na pravi način vaspitavamo buduće generacije. Njegova svetost Patrijarh srpski gospodin Porfirije učestvovaće u ovoj našoj manifestaciji, koja će biti promocija radosti i tradicionalnih vrednosti. Zajedno ćemo pokazati jedinstvo i slogu, jer je porodica simbol zajedništva. Pozvaćemo ljude iz svih sfera društva da nam se priključe i da tako pokažemo svima šta je Beograd, šta je Srbija. Takođe želimo da na ovoj manifestaciji predstavimo novi slogan grada “Beograd grad radosti”, na engleskom “Belgrade city of joy”, jer Beograd nije samo grad provoda I zabave, kako neki vole da nas predstave. Beograd je daleko više od toga. Radost je termin koji u sebi sadrži I zabavu I provod, ali I sreću, kulturu, lepo vaspitanje, gostoprimstvo za sve one koji ga posećuju, ali I brigu o onima koji u njemu žive. Radost je kada poštujemo jedni druge, ljubav i sve ono što nosi radost života. Radost je život i zato će novi slogan našeg grada biti “Beograd grad radosti” i mi ćemo ga posebno brendirati i predstaviti baš na tom velikom skupu gde očekujemo da na ulicama grada u toku tog vikenda se raduje više stotina hiljada Beograđana za koje ćemo obezbediti sve vrste različitih programa i aktivnosti. Od sporta, preko muzike, kulturnih dešavanja, do igara za decu i svega onoga što radost i život nose.

Kada pričamo o porodicama, vrtići su u aprilu uvek jedna od glavih tema. Godišnji konkurs za upis u vrtiće je počeo i trajaće do 12. maja. Šta je ono najvažnije što ste promenili kada je reč o vrtićima?

- Ono što je najvažnije je da će, od 1. septembra, vrtići u Beogradu biti besplatni za svu decu. Grad Beograd je obezbedio novac za svu predškolsku decu, koja će biti subvencionisana sa 100 odsto, nevezano od toga da li ona idu u državne ili privatne vrtiće. Ova usluga strahovito mnogo košta, ali to ne znači da nije toga vredna. Obezbedili smo novac bez obzira na to što je u poslednjih nekoliko godina gotovo dupliran broj dece, korisnika predškolskih usluga. Mi smo to najavili prošle godine kad smo spremali budžet, znači to je nekih pet i po hiljada dinara, to će od sada Grad Beograd sve nadoknađivati. To je možda i najvažnija informacija za sve roditelje. Značajno je I da će Beograd nastaviti da povećava svoje kapacitete gradnjom novih vrtića i ubacivanjem u sistem grada privatnih vrtića koji ispunjavaju te uslove.

Šta je još grad Beograd od noviteta pripremio za sve roditelje?

- Što se tiče nekih noviteta koje smo uveli, evo recimo noviteti su da su roditelji sve dece do 19 godina za Novu godinu dobili vaučer od grada Beograda u vrednosti od 6.000 dinara, podsetiću vas, i one dece koja idu u jaslice, koja idu u vrtiće, i to će dobiti i sledeće godine, To nema veze sa upisom u vrtić, ali ima veze sa roditeljima, ima veze sa vaspitačicama, spremačicama i svima onima koji rade sa našom decom, kako u predškolskim ustanovama, tako i u osnovnim i srednjim školama, svima njima smo takođe to obezbedili u prošloj godini i to ćemo obezbediti i ove godine. Predviđeni su i besplatni udžbenici za sve osnovce i srednjoškolce, što je istorijska odluka koja će biti na snazi i narednih školskih godina. Grad Beograd se odlučio da obezbedi novac za sve beogradske učenike i da tako rastereti budžete svojih sugrađana . Od pre neki dan smo doneli odluku da za sve naše srednjoškolce javni prevoz takođe bude besplatan što nikada do sada nije bio slučaj, oni sada upadaju u kategoriju osnovaca I njihovi roditelji neće morati ni u tom segmentu više da odvajaju novac I troše kućni budžet.

Pred Uskršnje praznike tema broj jedan bio je novi sistem javnog prevoza u Beogradu. Skupština grada Beograda usvojila je odluku da, zbog javnog interesa, jednostrano raskine javno-privatno partnerstvo sa turskom kompanijom “Kentkart”. Odbornici su usvojili i odluku kojom će omogućiti novoformiranom gradskom preduzeću za naplatu karata da promeni tarife za prevoz putnika u javnom linijskom prevozu. Snizili ste cene karata, menjali ste ih – naniže, šta očekujete od svih ovih promena?

- Naša je odluka da maksimalno spustimo cene karata u javnom prevozu, ali slušamo i sugestije građana i reagujemo na njih kako bismo došli do najboljeg rešenja. Ovde nema nikakvog biznisa niti je reč o tržišnim cenama, niti može da bude isplativo, ovo je cena vraćanja poverenja građana u svoj grad. Uz vraćeno poverenje, vremenom ćemo doći do značajnog broja onih koji plaćaju prevoz i koji veruju da taj novac ide tamo gde i treba da završi. Smatramo da mi treba da napravimo taj prvi napor i da pokažemo spremnost da zajedno sa Beograđanima unapređujemo naš javni prevoz. Pokušaćemo da pojednostavimo sistem naplate karata, a onda vremenom i da podižemo kvalitet ove usluge. Za početak, da mi sami znamo koliko zaista prihodujemo, jer se sve do sada posmatralo kroz prizmu Bus plusa i Kentkarta. Novi sistem javnog prevoza zaživeće od maja meseca. Uskoro krećemo u kampanju informisanosti građana o novom sistemu, uključujući i cenovnike u svim vozilima. Ljudi treba da znaju šta će sve dobiti od svog Grada, a dobiće mnogo.

Čini mi se da teme koje otvarate i stvari koje želite da promenite dižu pravu buru u našoj javnosti. Kako posle devet meseci na mestu gradonačelnika gledate na sve to?

- Da, borim se sa onima koji pokušavaju da na sve načine zadrže stare sisteme u kojima su imali različite koristi i privilegije Za ovih nekoliko meseci odlučio sam da „udarim” u stvari koje niko nije hteo ili smeo da dira. Ali, kako udarim u koji osinjak, počinju da izleću interesne grupe, naručeni mediji i opozicija, koja sama sebi skače u usta, jer mnoge stvari koje je i sama kritikovala da nisu valjale, od momenta kad se ja sa njima uhvatim u koštac i krenem da ih menjam i ispravljam oni počinju da brane. U šta god čačnem, skaču sa svih strana. Ali povući im se neću, jer ukoliko ja nisam spreman, posle četrnaest godina bavljenja lokalnom samoupravom u kontinuitetu, vođenja najmnogoljudnije opštine u državi od 10 godina, sa svim svojim znanjem, iskustvom i rezultatima, ako ja ne budem imao hrabrosti, a ko će je imati. Dokle god sam tu, radiću onako kako verujem da je ispravno.

Nedavno je počeo sa radom Servisni centar 11 0 11 putem kojeg građani prijavljuju komunalne probleme, dobijaju informacije i daju sugestije radi boljeg funkcionisanja grada I to je nešto što ste da tako kažemo “preneli” sa Novog Begrada. Da li je bilo komplikovano sve to osmisliti I realizovati za ceo Beograd?

- Imate pravo, ideju sam inicirao pre oko godinu i po dana, po uzoru na slični centar, samo manjeg obima, koji je napravljen u Opštini Novi Beograd dok sam bio na njenom čelu. Trebalo je malo više vremena, jer je čitav prostor Servisnog centra 11 0 11 posebno uređen sa info-službama svih javnih preduzeća. Na jednom mestu su sada info-službe Komunalne milicije i inspekcije, „Infostan tehnologija”, „Gradskog stambenog”, „Parking servisa”, „Javnog osvetljenja”, Javnog prevoza, „Beogradskog vodovoda i kanalizacije”, „Beogradskih elektrana”, „Gradske čistoće”, „Zelenila – Beograd”, „Beograd-puta”. Ovaj sistem je objedinio sve njih i u sve pozive imamo uvid, tako da neće postojati nijedna informacija koju dobijemo od Beograđana, a da ostane začaurena unutar sistema. Istovremeno, sistem će podići i kvalitet naših javnih preduzeća , a i sam ću obavljati kontrolu da li se reagovalo po pritužbama građana. U sistem će se uključiti još neke gradske službe koje do sada nisu imale kontakt centre, kao što su „Beogradske pijace” ili „Veterina Beograd”. Namera je da se do kraja godine implementiraju sve ustanove u gradu, među kojima su i ustanove kulture i sportski centri. Mislim da je Servisni centar 11 0 11 revolucija u komunikaciji sa Beograđanima, pre svega revolucija u podizanju pripravnosti svih gradskih službi. Teško da će ubuduće moći da se provlače stvari koje su se do sada provlačile, jer sada mora da se odgovori na sve razumne prijave i ukazivanja građana.Rok za dobijanje odgovora na pitanje koje ste postavili je 72 sata, ali ne i za rešenje, jer postoje stvari koje ne mogu da se reše za tako kratak rok. Sama činjenica da građani dobijaju povratnu informaciju jeste nešto što ovaj sistem nikada do sada nije prepoznavao. Kvalitet usluge se neće poboljšati odmah, trebaće nam vremena. Mislim da je važno to što više nema drugih brojeva već samo jedan 11-0-11 koji je otvoren 24 sata svakog dana u godini. Siguran sam da svi budući gradonačelnici neće ovo ukinuti i da se neće vratiti na nešto što je bilo pre ovoga, a mi ćemo se potruditi da ga još više u periodu ispred nas unapredimo i otvorimo još neke opcije kojima ćemo Beograđanima uprostiti komunikaciju sa svojim Gradom.

Šta će biti sa mogućnošču da se problem prijavi preko društvenih mreža, kakav je plan?

- Grad Beograd je otvorio već tviter nalog servisni centar, koji je i verifikovan, gde svi mogu uveliko da prijave problem, planirana je i aplikacija uskoro. Jedina razlika u odnosu na ono što je bilo da ćete sada da biste dobili odgovor u roku od 72 sata morati da se prethodno i registruje, da ostavite svoje podatke.Verifikacija je neophodna jer, ukoliko neko pošalje lažno obaveštenje ugrožava sve, šire se lažne informacije a onda taj mora i da odgovara. Na primer, neko pošalje staru fotografiju nagomilanog smeća od pre četiri godine, ekipa Gradske čistoće izađe na teren a ispostavi se da je prijava lažna. Neko prijavi da je pukla cev, ekipa Vodovoda i kanalizacije reaguje, izađe na lice mesta a ispostavi se da se neko „samo šalio“. Svaki izlazak ekipe na teren košta I sredstva ne mogu da se troše zato što se neko „šalio“. Prethodni sistem „Prijavi problem“ nije davao rezultate, građani su bili nezadovoljni - jer, oni pošalju sliku, prijave problem i dobiju automatski odgovor „Hvala, prosledićemo nadležnima“ i tu sve staje. Nakon toga, uglavnom se ništa ne dogodi ili veoma retko, ali je „odgovor“ da je prosleđeno stigao i time se skinula sva odgovornost sa tog servisa. Novi sistem je potpuno drugačiji, on preuzima odgovornost, ali je I očekuje od onih koji prijavljuju, jer u suprotnom trpe svi Beograđani. Mi ćemo na sve da reagujemo ali baš zato moramo da se zaštitimo da nema zloupotrebe. Želimo da rešavamo probleme, da budemo efikasni a za to je potreban dobar sistem. I za ovo nam je potrebno određeno vreme, jer želimo da sve što radimo bude istinito i efikasno, a ne lažno radi slikanja I ispunjavanja forme.

Kako ćete i sa kim provesti uskršnje praznike?

- Uskršnje praznike provodim sa suprugm i decom.