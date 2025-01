Još tada je sve bilo jasno! Pogledajte kako je Melanija Tramp izgledala sa samo 7 godina na modnoj pisti

Melanija Tramp je žena koja je, poput mnogih velikih ličnosti, prošla kroz zanimljiv i neverovatan put do vrha. Njena priča, od detinjstva u malom slovenačkom mestu do pozicije prve dame SAD, ispunjena je modom, glamurom i upornim radom.

Počeci u modi: Od deteta do profesionalne manekenke

Rođena 1970. godine u tadašnjoj Jugoslaviji, tačnije u Sloveniji, Melanija Knavs je već sa pet godina kročila na svoju prvu modnu pistu. Njen ulazak u svet mode nije bio slučajan - njena majka, Amalija Ulčnik, radila je kao dizajnerka uzoraka za fabriku odeće. Upravo je ona bila ta koja je omogućila Melaniji prvi kontakt sa modom, omogućivši joj da se predstavi kao model za proizvode ove fabrike. Fotografija iz 1977. godine, na kojoj Melanija pozira kao devojčica, pokazuje njenu prirodnu lepotu i harizmu, već tada očiglednu prednost za buduću karijeru.

Ljubav prema modi: Tradiocionalno nasledstvo

U porodici Knavs, ljubav prema modi bila je duboko ukorenjena. Melanija je uživala u izradi svojih džempera, često noseći komade koje je njena majka šila. "Uvek sam volela modu. Moja majka je bila modna dizajnerka, pa je moda bila u mojim venama", izjavila je Melanija 2016. godine za "People". Ovaj njen odnos prema modi nije bio samo prolazni interes, već je odražavao duboku strast prema stilu i lepoti koja je postajala njen način života.

Uspon u svetu mode

Melanija je ubrzo napustila Sloveniju i započela internacionalnu karijeru, pozirajući u velikim evropskim modnim prestonicama, a kasnije i u Sjedinjenim Američkim Državama. Njeni nastupi na modnim revijama i kampanjama za velike brendove, kao što je "Victoria's Secret", omogućili su joj da stekne međunarodnu slavu. Ove godine bila je prava modna ikona, prepoznatljiva po svojoj eleganciji, stilu i sofisticiranosti.

