Roditelji, obratite pažnju: Ove tri važne lekcije deca moraju da znaju pre nego što tokom praznika odu u goste

Praznici su vreme druženja i poseta, ali dobra atmosfera počinje od osnovnih pravila ponašanja koja se uče kod kuće.

Praznična sezona donosi puno radosti, poklona i okupljanja, ali i situacije u kojima se vidi koliko su deca naučila o poštovanju, kulturi i granicama. Kada idu u goste, roditelji imaju važnu ulogu da ih pripreme – ne strogo, već s ljubavlju i jasnim pravilima.

Evo tri stvari koje svako dete treba da zna pre nego što zakorači u tuđi dom:

1. Poštovanje tuđeg prostora i stvari

Deca moraju da nauče da nisu sva vrata otvorena i da nisu sve stvari za diranje. Ulazak u tuđe sobe, uzimanje predmeta bez pitanja ili kopanje po tuđim stvarima narušava privatnost i ostavlja loš utisak – bez obzira na uzrast.

2. Osnovna kultura u komunikaciji

Pozdrav, zahvalnost i pristojan ton su mala pravila koja prave veliku razliku. Naučiti dete da kaže „dobar dan“, „hvala“ i „molim“ jednako je važno kao i da ne prekida odrasle u razgovoru ili ne viče da bi privuklo pažnju.

3. Umerenost i samokontrola

Praznici su puni slatkiša, grickalica i poklona, ali to ne znači da je sve dozvoljeno. Deca treba da znaju da ne traže neprestano hranu, poklone ili telefone domaćina, kao i da poštuju „ne“ bez rasprave ili ljutnje.

Praznici su idealna prilika da deca nauče kako da budu gosti koje će svi rado ponovo pozvati. Jer lepo ponašanje nije stvar strogih pravila – već znak pažnje, vaspitanja i poštovanja koje nosimo sa sobom, gde god da idemo.

Autor: S.Paunović