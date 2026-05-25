KIKO MILANO slavi 10 godina kultnog sjaja uz novu 3D Hydra Xtreme kolekciju i kampanju sa Emily Ratajkowski

Gloss je zvanično ponovo u centru beauty scene, a KIKO MILANO ima vrlo dobar razlog da to proslavi. Povodom deset godina jednog od svojih najprepoznatljivijih proizvoda, brend predstavlja novu 3D Hydra Xtreme Limited Edition kolekciju i kampanju inspirisanu estetikom glossy magazina devedesetih, čije je zaštitno lice Emily Ratajkowski.

Od trenutka kada je lansiran, 3D Hydra Lip Gloss postao je pravi beauty fenomen zahvaljujući kombinaciji intenzivnog sjaja, hidratacije i nelepljive formule koja usnama dajeefekat punoće i „glass lips“ završnice. Danas se širom sveta proda jedan gloss svake sekunde,a povodom jubileja KIKO MILANO donosi novu, intenzivniju verziju - 3D Hydra Xtreme.

Nova limited edition kolekcija dolazi u upečatljivom lilac-orange pakovanju i donosi petekskluzivnih nijansi sa mirror-shine efektom, intenzivnom hidratacijom i plumping efektomkoji usnama daje puniji izgled. Formula je obogaćena KIKO 3D Lips Complex tehnologijom ibidens pilosa ekstraktom, biljnom alternativom retinolu, dok tekstura ostaje lagana, glatka ipotpuno bez osećaja lepljivosti.

Vizuali kampanje izgledaju kao moderna reinterpretacija beauty editorijala iz 90-ih: glossyestetika, hiperrealistični kadrovi i maksimalan sjaj u fokusu. Upravo tu energiju savršenonosi Emily Ratajkowski, koja kampanji daje spoj nostalgičnog glamura i savremeneženstvenosti.

Pored nove Xtreme verzije, u ponudi ostaje i originalni 3D Hydra Lip Gloss sa više od 30 nijansi koje pristaju različitim tonovima kože i beauty stilovima, od suptilnog everyday sjajado maksimalno glossy evening look-a.

Nova KIKO MILANO 3D Hydra Xtreme Limited Edition kolekcija dostupna je u KIKO MILANOradnjama i online fashionandfriends.com kao i putem istoimene aplikacije.

Autor: Jovana Nerić