NEVIĐENI DŽUMBUS U SPAVAĆOJ SOBI! Maja i Ermina se UMALO POTUKLE zbog uništene igračke! Svi u neverici! (VIDEO)

Nastao haos!

Maja Marinković je danas napravila dramu kada je htela da sazna ko joj je uništio igračku "Žaklinu", koju je dobila na poklon. Glavne osumnjičene su po njenom razmišljanju bile Ermina Pašović i Milica Kemez, a nekoliko pitanja na večerašnjoj "Igri istine" bila su vezana za ovu temu. Obe su to negirala, a kada se završila emisija, došlo je do haosa u spavaćoj sobi. Naime, Maja je krenula da uzme Ermininu igračku, a onda je došlo do tenzije.

Zadrugarke su se gurale, a zatim otimale oko igračke, ali su bile razdvojene.

Naj*baćeš, sve ću igračke da vam uništim - poručila je Maja.

Žaklinu čuvaj večeras - uzvratila je Ermina.

Mrš, rošava. Čolak te j*bao - odgovorila je Marinkovićeva.

Zadrugarke su nakon toga krenule da se prepucavaju u dnevnoj sobi, a Ermina je i dalje negirala da je uradila nešto sa Majinom Žaklinom.

Detaljnije u video-prilozima u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.