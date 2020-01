Zorka Pucar, poznata kao vidovita Zorka, izgubila je tri sina koje nije uspela da spase, uprkos natprirodnim moćima kojima je pomogla mnogima. Proročica je u braku sa Radivojem Barbakovim dobila sinove Dejana, Dragana, Pavla i Nebojšu sa kojima je živela u Novom Miloševu, mestu pokraj Kikinde.

Komšije iz Nove Mileševe otkrile su da je proročica tamo doživela jezivu sudbinu, jer joj je najstariji sin Dejan nastradao sa 27 godina u saobraćajnoj nesreći, sin Dragan je bio ratni invalid koji je preminuo u 44. godini od raka. Pre dve godine umro je i najmlađi Nebojša (41).

Zorki je sad ostao samo Pavle (43) iz prvog braka i Dragoslav koji ima 28 godina, a kojeg je proročica dobila u drugom braku.

Proročica je smogla snage da progovori o svojoj tragediji.

Tvrdi da je predvidela porodičnu tragediju.

SIN PAVLE ZBOG TUČE BIO U ZATVORU

U Novom Miloševu, gde je Zorka živela sa prvim suprugom, kažu da su njena deca imala teško detinjstvo. - Otac im je bio alkoholičar i sav teret je bio na Zorki. Ona to nije mogla da trpi, pa ih je ostavljala da se snalaze. Decu skoro da je gajio komšiluk, a njihova deca mališanima su nosili sveće da se greju u hladnim danima. Dragan je jednog dana bio u kafani, komšija ga je oborio i počeo da ga gazi. Pavle je prišao da pomogne bratu. Tuča je bila prijavljena policiji i on je je oko godinu dana bio u zatvoru - kaže komšija koji je insistirao na anonimnosti. Pavle kaže da nisu tačne priče komšiluka: - Imam najbolju majku na svetu, koja je za mene i braću sve učinila. Po selu sa slašću da pričaju i nadograđuju ono što njima odgovara. To me boli.