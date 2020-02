Oduševila sve ovom objavom.

Popularna pevačica Seka Aleksić uživa u roditeljstvu. Seka je veoma aktivna na Instagramu, a svoj novi status, koji je bio veoma emotivan, posvetila je tek rođenom sinu Jovanu.

Status Seke Aleksić prenosimo u celosti.

- Gledam te, Jovane, kako spavaš i razmišljam... Jedva čekam da ti pokažem da život može biti lep, da su tvoje želje ostvarive i da na svetu ima dobrih dela i ljudi. Jedva čekam da vidiš koliko ljubavi možeš dobiti ako je i sam poklanjaš i da spoznaš da svi mi imamo nešto važno da podarimo jedni drugima. Jedva čekam da ti pokažem da je svet divno mesto za tvoj rast i da si ti sigurno i voljeno biće. Jedva čekam da ti dokažem da nemaš razloga za strah, sve dokle veruješ u nešto veće od sebe samog. A od tebe ću naučiti najviše: usmerićeš mi pogled na dugu po kišnom danu, pokazati svoju omiljenu igračku, sa velikim smeškom dočekati jagodu, dunuti u maslačak, čekati Deda Mraza, nacrtati smeška na zidu... I neće me to razljutiti, biću zahvalna na ručicama koje su to nacrtale i učvrstiću svoje uverenje da je velika sreća u malim otkucajima tvog opet, velikog srca.Jedva čekam da i ti pogledaš u nebo i zaželiš želju. Da ti mama kaže: želje se ostvaruju i Bog sluša naše molitve. Sigurna sam u to, jer sa tobom, sve moje su uslišene. A sada, lepo mi spavaj anđele. Tvoji snovi su u sigurnim rukama. Mama - napisala je Seka na društvenoj mreži.

Autor: Pink.rs