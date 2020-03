ISKRENA DO SRŽI Kaća Grujić progovorila o udaji, a mnogi će posle ove njene rečenice staviti PRST NA ČELO (VIDEO)

Zgodna pevačica još uvek sebe ne vidi pred oltarom.

Katarina Grujić jedna je od najpopularnijih mlađih pevačica na našoj estradi. Nedavno je obradovala publiku novim singlom "Muška kurva", koji je postigao veliki uspeh, a kako kaže, karijera joj je na prvom mestu, te na udaju još uvek ni ne pomišlja.

- Ja nijedne godine nisam odlučila da se udam, pa nisam ni ove! Kao što se zna, meni je karijera na prvom mestu. Milsim da sam i dalje mlada i da treba da sačekam neke stvari još da uradim u svojoj karijeri, da dignem to na viši nivo... To uvek pričam jer mi ćemo do kraja života učiti i da pevamo i sve... Ne razmišljam stvarno o tome i želim da se sve desi spontano - objasnila je u "Premijeri" Kaća kojoj je, po svemu sudeći, u ovom periodu karijera ipak važnija od braka.

Autor: D.T.