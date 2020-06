'MILI, ZNATE SE DOBRO': Mensur PREBLEDEO kao krpa! Saznao da je Mina imala AFERU sa reperom i Gastozom, pa izljubomorisao! (VIDEO)

Ostao zabezeknut!

Tokom ,,Zadrugovizije" Tara Simov odlučila je da otkrije Mensuru Ajdarpašiću da je Mina Vrbaški imala aferu sa popularnim reperom Milijem i Nenadom Sinđelićem Gastozom.

Dok su gledali nastupe, Tara je saopštila to Mensuru, na šta je on odgovorio da to više nije njegova stvar, budući da su raskinuli. Potom je Mensur počeo da dobacuje Miliju dok je komentarisao nastup Marka Miljković i Baneta Čolaka.

'Ajde Mili, znate se dobro - dobacivao je Mensur, misleći na Minu.

Mina je potom sela pored Mensura, a on joj je odmah napravio ljubomornu scenu i prebacio ljubavnu aferu.

Dobra si sa Pajom i sa ovim(Milijem) - rekao je Mensur, a Mina je ostala skamenjena od šoka.

U video-prilozima pogledajte kako je sve izgledalo.

Autor: O. B.