Voditeljka Sanja Marinković zaključila je na osnovu svega što je Mensur Ajdarpašić prethodnih meseci radio u „Zadruzi“ da je u mnogim situacijama ljubomoran i posesivan, posle čega je pretpostavila da se uporište za te karakterne crte može naći u njegovom detinjstvu... I bila je u pravu.

Mensur je otvorio dušu i priznao da je u nekim trenucima prešao granicu.

- Ja sam iz nekih svojih ličnih iskustava, mogu uzeti primer iz svoje porodice jednim delom, naučio da... Nekako mi je ostalo to da ne mogu verovati nikome, jer sam neke stvari doživeo lično i bio svedok nekih situacija – započeo je Mensur, koji je potom otkrio da je veći deo odrastanja provodio s majkom, bez oca, da bi se potom situacija preokrenula.

- Ni jedan ni drugi period nije prijatan, kada nemate jednog od roditelja poredsebe, kad nemate dva roditelja koji su tu uvek za vas i pored vas, ali... Ja sam u jednom periodu, u detinjstvu svom, do svoje osme godine rastao sa oba roditelja. Nakon toga je došlo do tih stvari, gde su se roditelji rastali. Mama je otišla kod svoje porodice, moj otac je ostao u našoj kući. Mi smo ostali sa svojim ocem... Pošto je naš otac posle određenog vremena preminuo, iliti ubio, mi smo odrastali sa našim tetkama. Nakon toga smo odrastali sa svojom majkom, bili smo predati njoj, dovodila se u pitanje i naša predaja Domu za nezbrinutu decu, ali to nisu nikada realizovali – s knedlom u grlu pričao je Mensur.

Dolazilo je do nesporazuma u porodici, do nekih stvari do kojih ne bi trebalo da dolazi i onda su se, naravno, tu dešavale svađe, rastanka, meni sad nepoznato da li sve napismeno i detaljno, ali... Nakon moje 17. godine je majka krenula da radi i da se bori za nas, zapravo ona se kroz celi život u nekom periodu borila za nas, ali je nastavila i otišla tad, da zaradi više nego što bi zaradila na ovim prostorima. Bio sam tad sam, bili smo prepušteni sami sebi i bile su tu naše komšije dobre, koje su nam po potrebi izlazile u susret.

Iz svega navedenog, voditeljka i gosti došli su do zaključka da se, uzme li se ovou obzir, njegova ljubomora, posesivnost i strah od ostavljanja može smatrati opravdanim.

Žao mi je što moram da se ophodim prema ženskoj osobi koja je moj partner i koju toliko volim, a možda mi ne vraća toliko koliko joj pružam... I onda iz nekog svog besa... Ja znam kako je biti nevoljen, kako je biti u situaciji kad si ostavljen i kad ti je teško. Iz tog razloga imam potrebu da budem pored nekog, da pomognem i udovoljim nekom - zaključio je Mensur, koji je u jednom trenutku briznuo u plač.

