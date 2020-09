DEČKA KRIJE U STANU U BEOGRADU Romana uhvaćena ispred zgrade, o pelješenju bankomata i dalje ne želi da priča:"Još nisam spremna to da uradim"

Želi da se čuje, kako kaže, i njena strana priče, ali ne još uvek.

Čim je pevačica Romana Panić puštena iz zatvora u Brizbejnu, gde je služila kaznu zbog pljačke bankomata, deportovana je u Srbiju, međutim u Beogradu se nije dugo zadržala. Kako bi izbegla medijski pritisak, otišla je u rodnu Banja Luku, a potom se vratila u srpsku prestonicu kako bi dočekala svog dečka i saučesnika u pljački, koji je deportovan malo vremena posle nje. Zajedno su čak skoknuli i do crnogorskog primorja, kako bi odmorili od svega što ih je zadesilo, a kako priča izvor, sada zajedno borave u njenom stanu.

- On se nešto ne eksponira i baš se trudi da izbegne medije, a otkako je došao u Srbiju ne odvaja se od Romane. Svaki dan su zajedno i on je kod nje u stanu, iako to malo ko zna - ispričao je izvor za "Blic".

Novinari su danas zatekli Romanu na terasi njenog stana, gde se sunčala, međutim njen izabranik nije izlazio. Ubrzo je pevačica sišla ispred zgrade i okupljenim novinarima ispričala da još uvek ne želi da govori o svemu što se izdešavalo u Australiji.

- Čekam da se sve sklopi i da svima otkrijem moju stranu priče. Još uvek nisam spremna da to uradim. Za sada se zna samo jedna strana priče - bilo je sve što je rekla Romana.

Podsećanja radi, pevačica je u zatvoru boravila do 1. avgusta, nakon čega je smeštena u centar za migrante, a u Beograd je deportovana 10. avgusta. Prilikom pretresa stana koji su Romana i njen dečko koristili u Brizbejnu, policajci su pronašli čitavu mehanizaciju koju je krimi-par koristio za pljačku bankomata - uređaj za “skiming”, kartice za skladištenje podataka na kojima su snimci klijenata na bankomatima, lične bankarske podatke za klijente i alat za instaliranje uređaja. Pronađeni su i snimci zabeleženi s kamere postavljene na jednom bankomatu, ali i 23.500 australijskih dolara.

Autor: D.T.