Ovo su prva tri zadrugara koja su predstavljena u novoj rubrici portala Pink.rs "Zadrugarski vremeplov". U nedeljama pred nama, imaćete priliku da se upoznate i sa ostalim stanarima Bele kuće.

Poznato je da se mnogi od nas stide svojih odevnih kombinacija ili frizura iz prošlosti. Nekada su to bila popularna izdanja, ali gledajući to iz sadašnjosti, sve deluje smešno. Potrudili smo se da nađemo neke od fotografija na koje su zadrugari sigurno zaboravili, a kako bi i vi imali šansu da to pogledate, rešili smo da to podelimo upravo sa vama!

Nenad Aleksić Ša, popularni je reper koji važi za istaknutog umetnika 21. veka. On svojom harizmom ali i stajlinzima, pleni i ostavlja bez teksta prema navodima mnogih. Podsetićemo se njegove mladosti, ali i momenata na koje je sigurno zaboravio. Ovo je Ša, kada nije ispred reflektora i kada je samo "običan čovek".

Prema rečima njegove supruge, Ša je i te kako aktivan kada je napolju, te je istakla da obožava da posećuje zubara, druži se sa najmilijima, ali i da ume da uživa u izlascima. Takođe, on je dok nije počeo da se bavi muzičkim pozivom, bio i te kako primećen sportista. Igrao je za veterane sportskog kluba "Partizan".

Nenad Lazić, Neca Tiktok, osvojio je srca mnogih, a prema rečima njegove majke, oduvek je bio nežna duša koja je kroz život išla srcem, pa je takođe istakla da je Neca bio aktivan u više aktivnosti i segmenata tokom njegovog odrastanja.

On se kao mlađi zajedno sa bratom bavio folklorom, a njihov talenat je ostao zapažen i primećen, te je posećivao razne manifestacije koje su odlikašu kao što je Nenad, još više doprinele u sazrevanju i lepom detinjstvu.

Zadrugarka koja je takođe dugi niz godina na javnoj sceni, i koja se istakla svojim pevačkim umećem, kroz karijeru je imala nekoliko faza kada je u pitanju njen stajling. Ona je išla iz krajnosti u krajnost i poznata je po tome da je umela da se zaigra kada je u pitanju njena boja kose. Fotografije koje slede, nastale su tokom njene karijere.

U pitanju je popularna zadrugarka Ivana Šašić, a da li liči na sebe, kada uporedimo fotografije koje nam je njena podrška poslala, procenite sami! Ono što je sigurno je to da je tokom višedecenijske karijere i te kako pratila trendove.

Autor: D. Bošković