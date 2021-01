'2020. je bila najteža u mom životu' Sanja Marinković nakon gubitka oca priznala: Tu traumu u srcu i duši nikada neću izlečiti (VIDEO)

Teško je podnela izenadnu bolest, a potom i smrt roditelja.

Autorki i voditeljki emisije "Magazin in" Sanji Marinković je prethodna 2020. godina po sopstvenom priznanju bila najgora do sada. U godini za nama čitavu planetu potresla je pandemija koronavirusa, a na sve to voditeljka je stavila tačku na svoj brak i doživela veliku porodičnu tragediju, kada joj je otac preminuo posle teške bolesti, što joj je definitivno najteže palo.

Krajem decembra je zvanično stavila tačku na svoj brak, a evo kako sada govori o svemu što ju je zadesilo na emotivnom planu:

- Važno je da nisam usamljena, a meni je više žao nekih mladića i devojaka koji su samiu dvoje... E, mislim da je to veća muka, nego kad si sam, ispunjen i zadovoljan sobom. Meni muškarac nikada nije bio karta za sreću i nikada nisam zahvaljujući mladićima se u životu osećala ispunjeno. Naravno da je emotivni status za svaku ženu dragocen, da joj čini život lepšim, ali po meni to nikada nije bio ključ da se ja osećam bolje ili potpunije - istakla je Sanja, a potom dodala:

Nisam baš puno razmišljala o tome kakav bi mi partner trebao... Ja imam neke svoje lične teze, a to je da meni muškarac ne treba, ja muškarca želim. Kada ja u njegovim očima prepoznam da mu je drago kada mu kažem da mi nedostaje ili da sam mislila na njega, onda ću tad znati da je to onaj pravi. Sama sam, ali nikada se ne zna šta može da se dogodi. Fokusirana sam na sebe, svoj posao, prijatelje, provod. Imala sam jednu izuzetno tešku emotivnu godinu koja se ne odnosi na rastanak i razvod, već na gubitak jednog roditelja i mislim da su takvi rastanci nenadoknadivi. Tu kada kažu da vreme leči sve... Verujte mi da ne leči - priznala je Sanja u "Premijeri".

- Ovo mi je bila najteža godina otkada sam se rodila, zato što sam se suočila sa gubitkom jednog roditelja koji se iznenada razboleo u avgustu i napustio nas posle samo šest nedelja... Verujte mi da je to velika trauma i da te traume u srcu i duši nikadaneće da se izleče, sigurna sam. Nažalost, želju da svi budemo na okupu nikada sebi više neću moći da ostvarim - rekla je Sanja.

U intervjuu za "Premijeru" govorila je o brojnim poslovnim izazovima i aktivnostima tokom prethodne godine, ali i o svom sinu - pogledajte u nastavku:

