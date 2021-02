Pljušte provokacije!

Sreda u Beloj kući uvek bude turbulentna za zadrugare jer ih pitanja gledalaca često dovedu u neprijatnu situaciju, konflikte i priznanja koja mogu da izmene celokupan utisak koji su ostavili od početka Zadruge. I sinoć im nije bilo svejedno.

Odnos Miljane Kulić i Danijela Višića je već danima poljuljan, jer on nije bio spreman da se potpuno preda Kulićevoj, što je dovelo do nerazumevanja sa njene strane. I gledaocima nije bio jasan njegov pristup, pa su česta pitanja bila na račun njegovog iskorišćavanja Miljane zarad rijalitija.

Ja nju nisam iskoristio, ja sam shvatio da ne mogu sa njom. Kada neko uništava moje stvari i moje zdravlje, a ja njoj ništa nisam uništio - rekao je Danijel.

Zadrugari su stali na Miljaninu stranu, pogotovo Vladimir Tomović, koji nije štedeo na rečima kada je u pitanju odbrana njegove drugarice.

Da se ne lažemo, Danijel nije glup i znao je gde je došao. Hteo je haos, to je i dobio. Ja sam situaciju sa njim izgladio, zbog sebe. Najlakše je da dođeš u prvi plan sa Miljanom. Ući u rijaliti i reći da ne znaš Miljanu, to je nemoguće. Nisi dorastao ovoj igri, ti ne možeš njenih 10% da izdržiš - komentarisao je Vladimir.

Ni ostali nisu imali lepe reči za njega, pa je Višić nazvan folirantom, te da je iskoristio na jako ružan način. Danijel je na osnovu komentara tek sad shvatio sa kim ima posla i u šta se upustio, pa je pokušavao da se opravda, ali uzalud, većina ga ja nadjačala.

Danas ležimo, i dolazi Danijel i kreće priča kako ne veruje šta je sebi dopustio i nakon toga, on mi kaže kako je pre sedam godina gledao Miljanu i znao ko je ona! Ružno je šta je ona uradila, ali dečko je ozbiljan folirant i uzeo je preveliki zalogaj i pokušao je da napravi priču, ali ga je ona sažvakala. Da mu nije Miljane, on bi bio katastrofa sedeo bi i smrdeo bi i bila bi samo ta priča kada se zakačio za Vladimira. On se svima uvlači i priča za Miljanu - rekla je Matora.

Taj komoditet koji si hteo sa Miljanom, si tako odradio da se meni bljuje! Miljana ne plači, ali te je ovaj iskoristio jako ružno, pokušao si da budeš centarfor, Tomović te izbacio. Gledam te juče ne znaš gde si! - rekla je Nadica.

Sad se plašiš Miljane, a znao si ko je ona i pričaš kako je luda. Ona može palicom u glavu da te udari i da ti kaže da je luda, i šta se promenilo u njenom ponašanju? Pa ti nisi zaključio ko je ona - rekao je Đedović.

Ni Jovana Ljubisavljević nije bila pošteđena pitanjima, pa su je gledaoci podsetili na situaciju kada je bacila hleb, što je ponovo pokrenulo lavinu komentara za crnim stolom.

Ko god opravdava potez, razmem da ne uzme od mene, da me ne voli, da sam najgori čovek na svetu, da ne uzima hranu od mene jer je u vezi u kući, ali da mi neko kaže da postoji način opravdavanja da neko baci hleb, za mene je to sramota i ta osoba mi je najgora na svetu, pa nek misli ko šta god hoće - rekao je Tomović.

Taj čin oko hleba, ne bi se takva priča potegla da je bio keks ili čokolada, ona bi i to bacila. Ovde se i voda prosipa a ne nešto drugo. Ovde ljudi idu toliko u teorije zavere, to mi nije jasno. Jovana sa svima komunicira, a ovu temu pokreće Vladimir. On je jedva dočekao da se zakači za nešto. Meni je ova priča degutanta - pričala je Zerina.

Jovanina drama je nastavljena, ovog puta sa svojim, već sada, bivšim dečkom, kada su zbog postavljenih pitanja ponovo ušli u sukob, ali su i ostali imali komentare na račun ovog odnosa.

Ona je veličala Luku, zatim je to olako presekla, i on gleda i sebe u tome kao i svaki dečko. Nema svako želudac kao Alen da preko svega pređe. Karić je picajzla i ne voli ta vaganja, jer je on ženskaroš koji je ovakvih imao tridesetak! - reako je Kristijan.

Ja mislim da se on ponaša u skladu sa karakterom i ja sam rekla Jovani da mora da ima malo tolerancije, jer njega banalne stvari izbace iz takta. Jovanu boli jer oseća da ne može ništa da mu zameri, jer će on burno da reaguje i samim ti ćuti. Ja sam joj rekla da malo ćuti, i ne mislim da se on ponaša prema njoj kao prema krpi i znamo kako se Stefan ponaša prema devojkama - rekla je Tara.

Bila je situacija ovde u kuhinji, kada me je odgurnuo i kada sam u krevetu htela da pričamo on me je odbacio, sinoć me je ostavio. Danas u radiju je rekao kako nismo završili, i sinoć sam se naslonila na njega, a on se pomicao i to je po meni guranje mene od njega - rekla je Jovana.

Tomović je bio raspoložen da misici još malo zakuva čorbu, pa je u par navrata i osramotio, a kad je spomenuo svoj kačket koji je ostao kod nje, Stefan nije mogao da sakrije burne emocije koje su ga savladale.

Ja da sam znao da je uzela nešto tvoje, ne bih bio sa njom - rekao je Karić.

Ja sam 30.decembra bio sa Jovanom Ljubisavljević koja je uzimala kupku od mene - pričao je Tomović.

Kako bih te odvalila od batina da sam muško - rekla je misica.

E to je prava Jovana Ljubisavljević , sada ćeš videti šta će sve da bude kada mene budeš vređala. Vidiš koliko istina boli. Vidiš Stefane, ti kao njen dečko - rekao je Tomović.

Vladimirove provokacije su se nastavile, pa nije mogao da izdrži, a da ne bocne i Taru Simov i Nenada Aleksića Ša koji su mu skrenuli pažnju dok je pričao.

Da li se ovo Tara smeje meni ili Ša, koja ljubi druga petnaest sekundi, to je baš drugarski - rekao je Tomović.

Ja barem ne šaljem slike k*rca devojkama - dobacio je Ša.

Pa ni ja ne varam ženu, smiri ljubavnicu - dodao je Tomović.

Tara je bila uvređena epitetom ljubavnice, pa je nastavila da priča o tome sa Ša, pri čemu je pokazala da je prozivka bila samo podstrek da prizna svoje emocije.

Neka me zovu ljubavnicom, ja ću to ponosno da nosim ako te već volim! - rekla je Tara.

Miljanina i Danijelova drama je trajala do sitnih sati, kad su završili u rehabilitaciji, gde ga je Kulićeva molila da razmisli još jednom o raskidu. On je uporno odbijao, govoreći da nije bio spreman na ozbiljnu vezu, što je nju nateralo na plač. Na kraju je odlučila da prekine svaki kontakt sa njim, pa brzo i pogazila reč kad je otišla do spavaće sobe da ga poljubi za laku noć. Višić je shvatio kakav je problem napravio, što mu je Ermina Pašović i potvrdila.

