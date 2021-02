STRAVIČNA SUDBINA FOLK DIVE! Vida Pavlović se u jeku popularnosti odala strašnom poroku i nestala sa javne scene, a svi je pamte po OVOM velikom hitu!

Život je nije mazio.

Pevačica Vida Pavlović je zbog svog raskošnog glasa svojevremeno proglašena “kraljicom romske muzike”. Ipak, i pored velike slave koju je imala, život je nimalo nije štedeo. Vida je rođena u Futogu 1945. godine, a pevanjem je počela da se bavi kada je imala samo 14 godina i kada se pridružila svom ujaku, koji je bio kafanski muzičar.

Već sa 15 godina se udala za muzičara Aleksandra Pavlovića, sa kojim se odselila u Sarajevo, nakon što je pobegla od svoje porodice.

Njena prva ploča, koju je snimila nakon 10 godina nastupanja po kafanama, prodata je u čak pola miliona primeraka i tu počinje njena velika popularnost.

Kada je njena karijera dostigla sam vrhunac, Vida je napustila supruga i sa samo dva kofera iz Sarajeva došla u Beograd. Ubrzo nakon toga upoznala je muzičara Stevu Jovanovića, koji je kasnije postao njen drugi suprug.

U burnom braku Vida i Steva su proveli 27 godina.

Da život nije uvek onakav kakvim ga zamišljamo, pokazuje upravo pevačicina životna priča. Naime, ona je zamišljala da će živeti lepim, idiličnim životom sa suprugom i sa mnoštvom dece. Ipak, decu nisu mogli da imaju, a pevačica nije krila koliko joj je to teško padalo.

Tugu je gasila alkoholom, a kada im se brak raspao, Vida i Steva su još neko vreme živeli pod istim krovom, ali u različitim delovima kuće.Usled naglog pogoršanja zdravstvenog stanja, morala je da prestane da pije alkohol, ali je poslednjih godina života i dalje imala problema sa visokim pritiskom.

- Eto, ja mogu da kažem da me ljudi vole. Možda zato me hvata tuga, kad pomislim da ću jednog dana morati da prestanem da pevam. Kad odem negde, ljudi mi iskazuju ljubav: ‘Pa, gde si kraljice, ništa bez tebe’. Rekoh: ‘Ljudi, ostarila sam, pustite me da odem u penziju’. Nema šanse, kažu - rekla je ona u jednom od svojih poslednjih intervjua.

Njen hit "Ostala je pesma moja" kao i mnogi drugi, i dan danas pevaju se na veseljima, kao i na muzičkim takmičenjima.

