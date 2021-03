NIKAD VIŠE TURBULENCIJA I RASKRINKAVANJA Tomović izborom potrčka pomrsio konce Tari i Ša, a evo šta je još obeležilo noć za nama u Zadruzi (VIDEO)

Žestoko!

Od samog ulaska voditelja Milana Miloševića u Belu kuću povodom emisija Izbor potrčka i Pretres nedelje, moglo se naslutiti da će veče na velelepnom imanju biti zanimljivo.

Na samom početku emisije došlo je do verbalnog sukoba između ovonedeljnog vođe Vladimira Tomovića i Mišela Gvozedenovića. Naime, Milana je zanimalo ko je tu ljiga a ko lažov.

Sa jedne strane Mišel koji nazva Tomovića lažovom jer je izneo svoje mišljenje, a sa druge strane Tomović koji za Mišela smatra da je ljiga jer sve radi smišljeno. Između njih dvojice je nastao verbalni sukob da je čak Vladimir predložio da odgovaraju na pitanja da bi dokazao koliko je Mišel "ispod njega", a onda i rekao da on ima pravo na slobodu govora i da mu niko ne može zabraniti da priča šta hoće.

Mišel Gvozdenović je ušao u još jedan sukob prošle noći. Naime, nova zadrugarka Zorica Erić je ispričala zadrugaima od kada poznaje Mišela i kakvo iskustvo ima sa njim.

Zorica je zadrugarima ispričala od kada poznaje Mišela, pa je otkrila da ga je zvala da nastupa sa njom što mu je dosta pomoglo. Nakon toga po njenim rečima Mišel se prijavio za jedno pevačko takmičenje na koje se prijavio i njen najbolji drug kojeg je ona morala da podrži. Obzirom da nije dala svoju podršku Mišelu, po onome što je ona saznala i Mišel i njegovi roditelji su pričali kako Zorica cepa njegove postere i preko njih lepi postere njenog druga, što je ona porekla. Takođe Zorica je otkrila da se pričalo da je Mišel krao bakšiš od svog benda sa kojim je nastupao. On je sve vreme izbegavao odogovor i napadao Zoricu što to priča.

Strasti se nisu smirivale pa su se u sukob umešali i Marko Đedović i Lepi Mića koji su zamerili Mišelu što nije pominjao da mu je Zorica pomogla oko karijere, ali su mu zamerili i što se napadao Miljanu Kulić, koja je najavila poligraf i da će sve dokazati šta je porodica Gvozdenović radila njoj.

Miljana je otkrila zadruagrima da ju je Mišel tukao sa svojom porodicom, da su je napadali kosntantno. Ona svima priznaje da je bila bolesna, ali takođe i da je sa pojedinim pevačima prema kojima se isto ponela, razrešila sukob, osim sa Mišelom koji ju je konstantno napadao, pa čak i njegovi roditelji. Čak se i Branislav Radonjić Brendon suočio sa Mišelom i rekao mu da ga prati reputacija da je gej.

Usledio je Izbor potrčka. Vladimir Tomović kao ovonedeljni vođa je rešio da da dokaže svim zadrugarima da on prati sve priče u Beloj kući, pa je začinio svoju igru:

Ja obično gledam ili da zadovoljim sebe kao rijaliti igrača ili narodne mase. Ovde ću da zadovoljim oba. Filip završava sa cigaretom, da ustane sa Sanjom Stanković, vidim nekakva čuda, varnice. Neka oni budu izbor. Naravno, kud bi izbor bio bez Maje i Čorbe, moram i Janjuša da podignem tu, izvinite. Kad je Čorba u pitanju, neka ustane i Teodora i Fran i moj prvi pik Mišel i Miljana, to je moj neki prvi izbor. Janjuš neće biti, čim je sutao i nije krenuo da vređa, nema problema, neka on sedne. Frana sam podigao, ispašće da imam lične frustracije, neka sedne i Fran. Teodora neka ostane da stoji. Sanja i Car su bili, neka sednu. Mišel je zaslužio da ga stavim i sa medvedom, a ne sa Miljanom, ali neću mu dati tu čast, neka sedne - pričao je Tomović.

Kada je rijaliti u pitanju, ja volim zavrzlame. Odnos koji me najviše intrigira su Maja i Čorba. Čorba je rekao da nikad nije bio potrčko, a zaboravio da je bio sa Majom. Definitivno će Čorba biti sa bivšom devojkom. Ali će Čorba da bude potrčko sa Tarom Simov. Toliko nisam za vezu Tare i Ša - rekao je Vladimir.

Tara Simov je potom rekla da će u izolaciju sa njom i Milanom Jankovićem Čorbom ići i njen dečko Nenad Alesksić Ša. Tomović je nakon toga potkrio da je Tara pisala pisma Čorbi, a da je najveća kazna za Ša što če gledati u oči čovek koji je njegovu devojku vređao pre svih.

Tomović je nakon ovoga odabrao omiljenu osobu i kao što su svi očekivali to je bila Paula Hublin, koja nije krila oduševljenje.

Usledio je Preteres nedelje. Prva tema koja se ponela odnos Jovane Ljubisavljević i Stefana Karića. Otkako je misca odbila da na igri istine odgovori na pitanje o Vladimiru Tomoviću, njih dvoje su raskinuli jer po njenim rečima Stefan ne želi da je sasluša. Većina zadrugara je prokomentarisala da Jovana konstantno gleda Tomovića i da mu dobacuje svakvakve komentare.

Misica je potom umešala i Moniku Horvat u sukob sa Karićem, jer krivi nju jer neće da izađe iz kreveta, pa je čak i rekla da Monika nju maltretira, što je potvrdila i Jovana Tomić Matora sa kojom je Monika bila u vezi. Naime, Matora smatra da je Monika ljubomorna na tuđu sreću i da zato ne želi da prepusti krevet misici i Kariću.

U sukob se umešao i Branislava Radonjić Brendon, koji je Moniki rekao da je posesivna i opet pomenuo aferu brijač, pa otkrio da je i njemu tražila isti.

Naredna tema koja se potegla bila je sukob Nadice Zeljković sa ljubavnim parom Tarom Simov i Nenadom Aleksićem Ša. Naime, od kako je Nadica stavila u ulogu majki Ivane Aleksić i Ša, reper je konstantno napada i vređao Nadicu koja mu je u više navrata odgovorila. Nadica smatra da se reper ponizio vezom sa Tarom, koja ga je nazvala Fifi, da se ponizio jer je uništio skaldan brak koji je imao, pa je čak i zaplakala jer je to sve ona proživela u Zadruzi 1 kada je njenu ćerku Kiju Kockar , suprug Slobodan Radanović prevario sa Lunom Đogani.

Tara je potom iznela da Nadica laže da je Kija bila priznata od strane porodice Kockar, kao što je Nadica pričala, a ona je to porekla, a podršku dobila od Lepog Miće. Jedini koji je rekao da Nadica nema pravo da komentariše ovu priču jer je i sama to uradila bio je Marko Đedović. On je rekao da je Nadica nemorlana, a onda je Tara nastavila da je naziva "lažovčinom".

Vladimir Tomović smatra da Đedović, Ša i Tara pokušavaju da skrenu temu sa ljubavnog para pa da zato napadaju Nadicu koja je ispričala njenu priču iako je samo mogla da komentariše Taru i Ša. On je rekao da su svi ćutali za njih dvoje pet meseci i da će sada namerno svi da ih komentarišu.

Marko Janjušević Janjuš je dao savet Tari i Ša kako treba da prećute na određene komentare jer nisu u pravu. On je otkrio da je i on to radio, i da im je on primer kako ne treba.

Sledeća tema bilo je druženje Miljane Kulić i Kristijana Golubovića. Kristijan je otkrio da smatra da je Miljana zaljubljena u njega. On je ispričao da je njeno ponašanje veoma napadno i navalentno i da on mora da se skloni jer zna kakva mu je supruga. On je ispričao da MIljana zna da ga grli, ljubi, češka a onda se zabrinuo za reakciju i Marije Kulić.

Potom je Tara Simov otkrila da je Miljana zavodila gola Kristijana u kupatilu i da joj je to otkrila Aleksandra Nikolić. Miljana se klela u dete da to nije tačno, dok Kristijan nije ništa odgovorio na to pitanje. Usledilo je komentarisanje zadrugara da su čuli Miljanu kako je pozivala Golubovića na se*s, što je ona poricala, pa je rekla da će sve poligraf dokazati.

Naredna tema bila je druženje Sanje Stanković i Rialde Karahasnović. Naime pojedine zadrugarke iritira što se njih dve odjenom druže, pa je Ermina Pašović komentarisala kako su nju osuđivali zbog toga, a Rialdu ne.

Jovani Tomić Matoroj je nenormalno da se Rialda i Sanja druže jer je sa Sanjom bila, a sa Rialdom želi da bude. Nju su osudili jer se ona druži sa Anđelom, a Sanji brani da se druži sa drugim devojkama.

Nakon ovoga Kenan Tahirović je psotavio ultimatum Rialdi, da mora da izabre da li će se družiti sa Matorom ili biti sa njim u vezi. Nakon čega je Anđelo Ranković otkrio kakve planove ima Matora. Rialda je nakon toga stavila tačku na druženje sa Matorom i izabrala vezu sa Kenanom. Usledio je sukob i Nadice Zeljković sa Matorom koja joj zamera bliskost sa Sanjom. Naime, Matora smatra da Nadica štiti Sanju jer se druži sa njenom ćerkom, a da nju namerno kanali.

U nastavku noći, MIljana Kulić i Kristijan Golubović su razgovarali u apartmanu o njihovom odnosu. Miljana se pravdala da nije zaljubljena u njega već da ga jako ceni i poštuje pa je otkrila da će sve za šta su je optuživali u vezi sa njim na poligrafu dokazati da nije istina, pogotovo za način na koji ga je kako zadrugari kažu zavodila.

Vladimir Tomović kao ovonedeljni vođa je dobio priliku da spava u hotelu sa njegovom devojkom Paulom Hublin. Tomović je pokušao da izmami zajedničko tuširanje sa Paulom , ali ga nije dobio, pa su oboje ubrzo zaspali.

Nenad Aleksić Ša nije smeo da ostavi Taru Simov da spava sama u izolaciji sa Milanom Jankovićem Čorbom, pa im se pridružio i legao u krevet sa njom.

Kako će teći ova nedelja, ostaje nam da saznamo. Nastavite da pratite sva dešavanja u najgledanijem rijalitiju Zadruga na portalu Pink.rs

Autor: N.B.