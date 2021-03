Ne slaže se sa Majinim ocem!

Ljubavni odnos koji je mesecima uzburkavao Belu kuću, ali i gledaoce je ipak završio krahom i to nakon poziva koji je dobila Maja Marinković, kada joj je otac Taki Marinković saopštio da se momentalno skloni od bivšeg dečka Milana Jankovića Čorbe.

Taki je u razgovoru istakao da je Čorba ponižavao nedeljama unazad, što je Maja teško podnela, ali je donela konačnu odluku da stavi tačku na tu ljubavnu priču i nastavi dalje.

Mi smo kontaktirali Milanovog brata, Marka Jankovića, pa smo ga upitali odmah za komentar i kako sada gleda na odnos Maje i Čorbe.

Znate kako, biću otvoren po tom pitanju, kapiram mog burazera i kapira ga i Maja, veliki problem je što se njihov odnos izvlači iz konteksta, ali dobro, nekome je nejasan sam Čorba, ali mislim da ljudi kada bi malo bolje njega poznavali da bi imali bolje mišljenje o njemu, Maji to ne smeta, ali čini mi se da ona zloupotrebljava mišljenje drugih, kako bi ona napadala njega, a do skoro joj nije smetalo. Sad je Maja žrtva, jer je ona tako rešila.

Marko nam je i prokomentarisao kako gleda na poziv koji je Maja imala sa ocem Takijem.

- Ne znam po čemu je ponižava, ako pogledamo odnos njen sa Janjušem, Čorba ima pogan jezik, ali joj je uvek spremao ručak, a ovaj je gađao, krvalili ispod jorgana. S obzriom na to da su se neke reči izvlačili iz konteksta, zbog toga je krenuo da se pravi bum - izjavio je Marko.

Čorbinog brata upitali smo da nam prokomentariše i odnos Tedore Bilanović i Milana, budući da se dosta spekulisalo da među njima postoji nešto više od prijateljstva, a potom se osvrnuo i na sinoćnu svđau sa Kristijanom Golubovićem zbog Marinkovićeve.

Ja Teodoru znam pre Zadruge, oni su se družili pre toga, ja sam sa Čorbom sedeo dok su pričali na video pozivu, oni se samo druže, ne treba da se gleda to kao ljubomora. Ne znam, nije mi rekao da li su imali nešto. Sad ispada da on odjedanput niko ni sa kim nije, pa se njih dvoje spajaju, više mi zvuči kao neki Titanik. Razumem ja Kristijana, kao muškarca, kao viteza, koji iako nema lepo mišljenje o njoj, treba da se poštuje žena. Naravno, on hoće da zaštiti nju i ne treba da se ponaša prema ženama grubo, a on sam kaže - izjavio je Janković, pa dodaje:

- Ja sam sličan njemu, ne baš u toj meri, ali to je naš, šta ja znam, nije ulično, to su naši žargoni, nije da ponižavamo, nego to tako koristimo. Svi ti komentari su stavljeni na jedno od par devojaka, veliki je problem što se tiče Maje, jer je krenulo iz drugarske i prijateljske priče, verovatno je dao sebi za pravo, a za vreme druženja je isto koristio taj žargon, on je mislio da ga kapira, video da joj ne smeta, a na primer Teodori ne priča tako, jer ona to ne bi volela i otišla bi. Mislim da je mnogo bliži sa Majom, nego sa Teodorom, jer sa Majom ima slobodu da priča. Otvorila se Pandorina kutija, da se sačekalo još malo, možda bi se i zavoleli, prijaju jedno drugom, sad više ne prijaju, napadali su ih, pitanja, čuda - govori on.

Za kraj smo upitali Marka da nam otkrije da li se u nekom trenutku čuo sa Majinim ocem Takijem povodom romanse sa Čorbom.

Nisam se čuo sa Takijem, mislim da nije bilo potrebe da se čujem sa njim.

Autor: Ognjen Bogdanović