TRENUTAK KADA SE CAR RAZOČARAO U SANJU! Zbog OVOG poteza tokom VRELE AKCIJE on želi da RASKINE sa njom! (18+ VIDEO)

Nije mu bilo prijatno.

Sanja Stanković i Filip Car su rano jutros odlučili da imaju vrelu akciju. Stankovićeva je naskočila na Cara, a on je uživao sve do jednog trenutka. Naime, on je priznao večeras Ermini Pašović da se Jovana Tomić Matora probudila i videla njih dvoje u akciji, a Sanja je počela da se smeje.

Ovo je jedan od razloga zbog kojih je Car odlučio da prekine svoju vezu sa Sanjom. Međutim, i dalje nema hrabrosti za ovaj razgovor, te ga sve vreme odlaže, a svojoj devojci je rekao da će se on desiti večeras.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Zadruga 4 - Vrela akcija Sanje i Cara - 02.04.2021. pic.twitter.com/fuGnRPBdlR — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 02. април 2021.

Autor: M. P.