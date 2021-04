'DIVLJE I PRIMITIVNO RAZMIŠLJANJE' Baka Prase izgoreo od besa posle sramotnih izjava poznatog jutjubera o ŽENAMA: Mene je SRAMOTA DA GLEDAM!

Izazvao burne reakcije!

Poznati jutjuber Nikola Jovanović, poznatiji kao Nixa Zizu, gostovao je nedavno u emisiji, gde je, između ostalog, izjavio da su žene "same krive ako ih neko siluje, jer su same ušle muškarcu u kola ili stan".

Zbog sramotnih stavova o ženama, voditeljke su napustile studio, a veliki broj javnih ličnosti je reagovao povodom njegovih skandaloznih izjava. Među njima je sada i jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase.

Baka je snimio video u kojem je "secirao" Jovanovićeve izjave i reagovao ili šokom ili smehom "ne verujući da je ovako nešto moguće".

- Strašne stvari se dešavaju, pogotovo sada kada čitamo o silovanim ženama i on ovako da priča - rekao je Ilić u jednom trenutku, a onda šokirano rekao da je izjava "da je jači od žene i da može da je polomi" bolesna.

Baki je zasmetala i njegova izjava da devojka ako uđe u kola zna se šta je sledeće.

- Ušla je u kola jer hoće da se provede, jer joj se sviđaš, hoće da bleji i ti je siluješ i šta, kao je*iga, ušla si, nisam te naterao!? Ja ne mogu da verujem da on priča ovo. Žene se ne gledaju kao objekat, ovo je divljačko, primitivno razmišljanje. Svi znate da sam imao svađe sa njim i nedavno sam ga zvao da snimimo klip zajedno, da se mirimo, ali sada, posle ovoga, ne bih s njim snimio klip ni kako idemo do prodavnice! - rekao je Baka.

Baka je prokomentarisao izjavu da devojke ne bi trebalo da dolaze u nečiji stan "jer se zna šta mora da bude" i nekoliko puta tokom snimanja jutjub videa rekao da je "budaletina":

- Ja se ne slažem s njim ni 2 posto, ali meni se desilo da se dopisujem s devojkom, ona je eksplicitno rekla da želi šta želi, ja sam došao po nju, došli smo kod mene, ona se predomislila. I? Ja nemam pravo da je primoravam! Mogu da se iznerviram, ali i pitam 'Hoćeš da te vozim kući ili da ti pozovem taksi' i? Ovo je primitivno razmišljanje".

Baka se dotakao i naslova koji su nedavno osvanuli u medijima, a to je da je bio u s*ksualnoj vezi sa maloletnicom:

- Gledam iz svoje perspektive - živim u strahu da će nekad neka devojka da kaže 'On me je silovao'. Ja sam javna ličnost, javlja mi se više devojaka, ali nemam pravo nikoga da primoravam, to je bolesno, ali imam strah da će da kaže da sam silovao, a ne bih to nikada uradio. Kako da dokažem da nisam? To može da ti upropasti život. Kao onda za maloletnice - krenula je priča da sam silovao devojčicu od 14 godina. Silovao, brate. To me je pogodilo i duševno i psihički. To je ozbiljna optužba. Zbog ovakvih budala kao što je Nixa devojke su uvek u pravu. Ovo je nenormalno što priča, zbog njega muškarci ispadaju bolesnici. On je flipnuo, mene je sramota. Ne mogu da se složim s njim, osim da devojke paze s kim se viđaju - istakao je Bogdan.

Autor: M.K.