Ovo je i danas za nju teška tema!

Muzička zvezda Severina Kojić dala je veliki intervju u kojem je govorila o nasilju, privatnim borbama, Mileni Radulović i glumicama koje su iznele bolna priznanja. Međutim, spomenula je i svoj eksplicitni snimak sa jahte, objavljen 2004. godine, a na kojem je sa tadašnjim partnerom Milanom Lučićem. Mnogi su mišljenja da je pevačica sama, zarad reklame, dala snimak u javnost, ali ona tvrdi da su to neistine.

- Nikad nisam tražila da moja intima izađe vani. To je bio veliki šok. Dala sam onda dva intervjua povodom toga, i to je bilo to. Bilo je teško, ali preživela sam. U rok službe ili, što bi u Splitu rekli, tempi pasati. Ali eto, bila je to zabava, nekima i dan-danas. Pa kad mi nemaju šta reći, onda mi spominju taj nesretni snimak s broda - priča Severina, koja dalje navodi na koji način su joj prijatelji, ali i majka svojevremeno davali podršku:

- Ali moja Lepa Smoje me je tad nazvala i rekla: "Mala, koji su to punjetari (splitski izraz za nedorasle mladiće)? Kad je ona stvar imala veze sa moralom? Ko je to izmislija?" Peki me je tad nazvao da me nasmeje i rekao: "Pa ne možeš snimat sve u jednom kadru. Trebala si raskadrirat…" Arsen Dedić je pak krenuo telefonski razgovor na način: "Kolegice, čujem da vam treba filmska glazba?" Mater je bila najpreciznija, rekla je: "Ajde, ćerce, jednom ćemo se tome smijat." I smejemo se danas - navela je Seve.

Ipak, ovaj događaj joj nije oduvek bio smešan. Naprotiv, prošla je kroz mučan proces.

- Ali tad nisam šest meseci izašla iz kuće. Prvo je bilo žaljenje, a onda osuda da sam to sama dala zbog popularnosti. Čitala sam da su i Mileni to spočitavali. Ali, hleba i igara… Pod rubriku Zabava i Show - zaključila je pevačica u intervjuu za Nedeljnik.

Autor: M.K.