Malo je sigurnih veza na imanju.

Još jedno napeto veče je za nama, a pojedinim zadrugarima nije bilo svejedno kad su morali da se suoče sa pitanjima gledalaca.

Prvo pitanje koje je voditelj Milan Milošević pročitao bilo je za Maju Marinković, a kroz emisiju su se i ponavljala, pogotovo na temu njenog odnosa sa Markom Janjuševićem Janjušem. Njih dvoje su, prvi put posle poslednjeg skandala progovorili, a Maja je otkrila da bi volela da se pomire, te da ga voli, dok je Janjuš bio nikad jasniji, a da ne može da joj oprosti pominjanje njegove ćerke Krune.

Iako se pokajala, Maja nije uspela da smekša Janjuša, pa je ponovio da ne želi nikakav odnos sa njom, a kako bi to dodatno naglasio, popeo se na sto i stavio tačku na sve. Ona je nakon emisije pokušala da mu dobacuje, pa je otišla i do njegovog kreveta kako bi isterala svoje, ali Janjuš je zadržao svoj stav, te je pokupio svoje stvari i otišao u rehabilitaciju da spava.

Nakon Janjuševog odbijanja, Maja je našla utočište kod Filipa Cara, a već nekoliko dana su njih dvoje sumnjivi zbog zbližavanja. Ona je otišla do pušionice, gde mu je otkrila u čijem krevetu spava, a on je kasnije otišao do nje da je poljubi za laku noć. Car je još jednom prošao kraj Majinog kreveta rano jutros, a ona ga je pozvala da sedne pored nje. Njihov razgovor je omela kritika Ane Bulatović, pa je Car morao da se vrati na svoje mesto, ali tokom jutra se stalno šetao po sobi prolazeći pored Majinog kreveta.

Jovana Ljubisavljević često doživljava osude od strane zadrugara, ali je ni gledaoci nisu štedeli. Oni su je podsetili na to da je ulazila u Tomovićev krevet, ali i uzimala njegove stvari. Naravno, nije se sećala tih situacija, ali malo je falilo da ponovo uzdrmaju, već turbulentan, njen i Stefanov odnos.

Vladimir Tomović se i nakon izlaska iz Zadruge, često provlačio u pričama zadrugara, a najviše je to pogodilo Nenada Aleksića Ša, jer su ga povezivali sa njegovom bivšom suprugom Ivanom. I sinoć je dobio još jedno hipotetičko pitanje o njemu, ali se ovog puta radilo o dopisivanju sa Tarom Simov. Nije mu bilo svejedno kad je čuo tako nešto, ali je svakako počeo da radi više na sebi, pa izjavio da će probati da bude najbolji.

Milica Kemez od juče popodne ratuje sa Rialdom Karahasanović, a i pitanja gledalaca su ih podsetila na razloge njihovog sukoba, pa su ga još više produbile. Umešao se i Bora Santana, pa je ponovo izvređao već uplakanu Milicu, a onda joj je Lepi Mića očitao lekciju za sva vremena.

Ljubavni problemi ne pogađaju sve parove u Zadruzi, a to naročito važi za Kristinu Spalević i Kristijana Golubovića, koji već treću nedelju uživaju u hotelu, s obzirom da je on imao sreće da bude izabran kao vođa, i povede sa sobom Kristinu. Oni su započeli vezu bojažljivo, ali kako vreme prolazi, sve su opušteniji, a sinoć su priznali da su promenili jedno drugo, te da njihova veza ide u dobrom smeru.

Autor: I.P.