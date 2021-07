NI ON NIJE ČASIO ČASA! Dok je Paula na žurki pričala sa Đukićem, Fran uhvaćen nekoliko puta kako se ISKRADA sa ovom devojkom! (PAPARACO)

Drugarica ili nešto više?

Paula Hublin i Fran Pujas su bili u komplikovanom ljubavnom odnosu pred sam kraj rijalitija, kome je ona dala naziv "ljubavni prijatelji". Naime, Hublinova je želela da nastavi vezu sa Pujasom i nakon završetka "Zadruge 4", dok je on rekao da nikad neće moći da joj veruje, te nije želeo da nastavi ovaj odnos. Jedna od stvari u koje je Fran sumnjao, bilo je to da će Paula kontaktirati Filipa Đukića nakon izlaska iz Bele kuće, jer je ova zadrugarka jednom izjavila da joj je on sladak. Fran je Pauli zamerio još nekoliko stvari nakon završetka rijalitija, zbog čega su imali svađu uživo u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

Paparaco našeg portala uhvatio je Paulu kako razgovora sa Đukićem na superfinalnoj žurki, ali ni Fran nije bio miran.

Naime, paparaco našeg portala uhvatio je i Frana kako se više puta iskrada sa misterioznom devojkom, sa kojom je proveo dobar deo superfinalne žurke.

U jednom trenutku otišli su do prostora koji razdvaja novi od starog dela imanja, gde su mislili da mogu da se sakriju.

Fran je u jednom trenutku i napustio žurku sa ovom devojkom, a nije poznato kuda su otišli. Nije poznato i da li je Pujas imao nešto sa ovom devojkom, kako je u sinoćnoj emisiji "Amidži šou" priznao i da se video sa Anđelom Vešticom, a po saznanju portala Pink.rs, sa Anđelom je proveo ceo jedan dan.

Autor: Pink.rs