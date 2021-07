Porodiće se prirodnim putem!

Glumica Mirka Vasiljević sa fudbalerom Vujadinom Savićem čeka četvrto dete, a kako kaže ima pozitivnu tremu pred porođaj i svašta je doživljavala tokom četiri trudnoće.

- Vujadin i ja trudnoće nismo čekali, nego se to odmah dešavalo. Svaka trudnoća je bila voljena i željena. Prihvatila sam to kao prirodne promene koje se kod žene dešavaju. Za sada u trudnoći nema nikakvih problema, slušam lekare i to je najbitnije. Sa druge strane nema razloga da me Vujadin razmazi tokom drugog stanja. Kroz emotivne stvari prolazimo različito u životu. Ovo je jedna prirodna pojava i žena ima mogućnost da uživa u tome. Danas se susrećemo s tim da žene imaju problema sa trudnoćom, začećem i da vode brojne komplikacije, i zaista mi je žao zbog toga. Sada se sve više dešavaju ozbiljni problemi budućim majkama. Zbog svega toga nema razloga da se razmazim. Deca su mi uvek tu da mi nešto prinesu i donesu, kad god ja ne mogu. Tu su dva velika muškarca i uvek su tu za mene - kaže Mirka koja je spremna za porođaj kada za to dođe vreme:

- Bude pozitivna trema pred porođaj. Imala sam neobične situcije kroz ceo život, jer svaki lekar ima svoje viđenje kada će se porođaj dogoditi. Svaki put je neizvesno gde ću se poroditi jer nikad ne znam u kom ću gradu završiti do tada. Svaki porođaj je priča za sebe. Meni je najbitnije da ja budem bezbedna i da se beba rodi živa i zdrava. U 21. veku toliko mogućnosti postoji - istakla je glumica koja i dalje ne zna kog je pola beba:

- Još uvek nismo saznali pol deteta. Do nekog septembra ili oktobra ćemo saznati pol. Termin je negde početkom okotobra. Međutim, uvek to bude deset dana kasnije ili ranije. Porodiću se i ovoga puta prirodnim putem. Srbija mi je sigurna opcija za porođaj, ali videćemo kako će se stvari odvijati.

Autor: M.M.