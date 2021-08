Dragana je kroz suze između ostalog uživo u emisiji ispričala da ju je Marko, tadašnji suprug, psihički i fizički maltretirao, a do detalja je ispričala kako ju je, kako tvrdi, rukama udarao u glavu, i to sve pred svojom majkom koja nasilje nije pokušala da spreči.

Bivša zadrugarka je takođe svoju nekadašnju svekrvu optužila da ju je u decembru mesecu "razvlačila bosu po snegu", a kako bismo čuli i drugu stranu priče pozvali smo Milanku, koja Draganine navode oštro demantuje.

- Ona je to radila ovde sve godine koliko je kod nas bila, non stop je plakala, imala zamerke - na poslu, tamo, vamo... Jedino u prodavnici obuće je bila dobra sa šeficom, a nigde drugde nije bila dobra. Ja iskreno mislim da ona ima neki psihički problem - ističe bivša svekrva.

Ona je svojevremeno, u intervjuu za Pink.rs, otkrila šokantne detalje iz privatnog života i odrastanje nekadašnje snaje Dragane, koja je preksinoć u emisiji demantovala da joj je otac alkoholičar. Dragana je takođe tada rekla da je Milanka zloupotrebila informacije koje joj je o njoj rekao sin Marko, što Mitrovićka oštro demantuje i kaže da joj se Dragana lično poveravala.

- Meni je nje bilo žao i u "Zadruzi" što je plakala, i dan danas kad odem u crkvu upalim joj sveću i pomolim se da nađe mir i sreću u životu. Gledala sam je kao ćerku, rekla mi je hiljadu puta da ni na koga nema zamerku, već na Marka. Moj Marko je imao puno grešaka, ali ona je jako komplikovana osoba. Sada, kada se ponovo potegla priča, Marko mi je rekao:"Mama, nek priča šta hoće, mene stvarno više ne interesuje, nemam nameru s njom da se prepucavam. Ako joj dam demanti, ona će opet se oglašavati i to će ići u nedogled".

Tanja umešana i u ovaj skandal?!

Ime Tanje Josipović, bivše drugarice Milice Kemez, koja je jedna od najboiljih prijateljica njene suparnice Dragane Mitrović, više se puta pominjalo u "Zadruzi", a sada i van nje. Naime, Milanka, Draganina bivša svekrva, optužila je Tanju, Draganu i "njihovu ekipu" da i dan danas progone i uznemiravaju njenog sina Marka. - One sa Tanjinog broja mog Marka zovu! Zovu ga i puštaju muziku... Prvi put se Marko javio, bila je samo muzika, verovatno su bile u izlasku... Nije znao da je to Tanjin broj, posle je saznao. Marko je zvao par puta, okrenuo da bi proverio ko ga je i zbog čega zvao, ali nikada se nisu javile. Tvrdim da je to Tanja!