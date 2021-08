'Jedva se krećem, nemam više ENERGIJE!' Zlata Petrović progovorila o zdravstvenim TEGOBAMA!

Nakon pandemije, posao procvetao, ali pevačicu skupo košta.

Nakon popuštanja epidemioloških mera pre nekoliko meseci, pevačica Zlata Petrović ne staje s poslom. Uprkos tome što nigde nije pevala godinu dana, čak ni na tajnoj privatnoj zabavi, folkerka se jako uželela nastupa. Međutim, ovakav tempo nije očekivala.

Popularna pevačica je nastupala na jednom romskom krštenju gde je bila angažovana da peva do jutra sa nekoliko svojih kolega. Zlata se požalila da nema više energije i da joj je ozbiljno ugroženo zdravlje jer se preforsirala.

- Ma kakav novac, kakvi bakrači! Ne postoje te pare koje mogu da zamene moju sreću i mir. Radosna sam kad pevam i zarađujem, ali ovo je preterano. Više od godinu dana nisam zapevala, osim kod kuće za svoju dušu, i onda sam odjednom ubačena u mašinu. Ne prođe dan, a da ne radim. Znate li šta znači svako veče na drugoj lokaciji raditi – požalila se Zlata.

Pevačica je otkrila i kakve posledice trpi zbog posla.

- Pre neko veče sam pevala u šatoru i toliko me je produvala klima, da me krsta bole. Jedva se krećem. Na sve to ću i glas izgubiti jer ga stalno koristim. Nije to pevanje od dva sata nego po 10 sati, sa malim pauzama – kazala je Petrovićeva.

S druge strane, ona tvrdi da, bez obzira na sve, svoj posao ne bi nikad menjala.

- Skoro sam se zapitala šta će mi sve ovo kad sam dovoljno sama stekla sve da naredne godine pristojno živim, bez nekog preterivanja. Onda pomislim, zašto bih prestala da radim to što volim i za šta me moja majka rodila. Guraću još, pa dokle Zlajka bude mogla (smeh) – zaključuje Zlata.

Autor: M.M.