RATUJU ZBOG DUGA OD 21.000 EVRA?! Otkrivena pozadina sukoba Ivane Selakov i Lukasa, njegov menadžer tvrdi sve obelodanio

Sve se saznalo kada je pevačica rešila da progovori i problem iznese u javnost, i to putem svog naloga na Instagramu. Problem je, kako je Ivana objasnila, nastao zbog njihovog najnovijeg dueta "Svatovi", inače Lukasove pesme iz 1996. godine, jer pevač i njegov tim saradnika navodno nisu ispoštovali dogovor koji su imali. Ivana nije detaljisala, ali je najavila da će se uskoro ponovo oglasiti i podrobnije objasniti o čemu je reč.

Zbog sukoba dvoje kolega, koji su do sada čak 4 dueta snimili, njihov novi spot povučen je sa Jutjuba samo 24 sata nakon objavljivanja.

Kako navode izvori, problem je navodno nastao zbog toga što je isti spot postavljen na čak dva Jutjub kanala - Ivanin, ali i produkcijske kuće menadžera Saše Mirkovića, koji stoji iza Lukasa. Acini saradnici su, navodno, zahtevali da ona povuče video sa svog naloga, ali kako ona to nije htela, njegov producent je navodno stavio zabranu na korišćenje lika i dela Ace Lukasa, na šta ima pravo po ugovoru s pevačem. Sada Ivana mora da traži drugog pevača za duet ili da pesmu otpeva sama.

Ivana se nije javljala na telefon novinarima, dok je Lukas poručio da nema komentar. Doduše, Mirković, njegov menadžer, oglasio se za medije i istakao da je Ivana jedini krivac za ovaj problem jer nije ispoštovala finansijski dogovor koji su imali, a kako piše Kurir, reč je o cifri od 21.000 evra.

Podsećanja radi, ovo je bio četvrti duet dojučerašnjih prijatelja. Prvi "Daleko si" snimili su 2012. godine, drugi "Omaklo mi se" objavili su 2014, da bi dve godine kasnije ponovo ukrstili glasove u pesmi "Ljubav u doba kokaina".

"Ivana nije Lukasu platila duet, a to joj je obaveza"

Nažalost, ovaj put Ivanin tim nije platio duet Aci Lukasu, kako je prvobitno bilo dogovoreno, s obzirom na to da je nova duetska pesma "Svatovi" jedan od starijih Lukasovih hitova, a snimljena je pre 30 godina. Kada se neka pesma obrađuje naknadno, u novom aranžmanu, izvođač koji želi obradu pesme dužan je da plati autorska prava originalnom izvođaču, plus duetsku pesmu kao kolaboraciju s pevačem s kojim se realizuje duet. U ovom slučaju do svega toga nije došlo od strane menadžmenta Ivane Selakov, zbog čega je tim Ace Lukasa reagovao i uklonio pesmu tokom jučerašnjeg dana sa Jutjuba - stoji u saopštenju produkcije "Hajp".