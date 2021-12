U ZADRUZI MUK I NEVERICA! Dalila i Dejan se ljubili pred svima, Mensur ostavio Milicu, a evo koga je sinoć smuvao Mateja (VIDEO)

Noć koja će promeniti tok rijalitija!

Na velelepnom imanju prošle noći se odigrala fantastična žurka. Naime, atmosferu do usijanja doveo je svojim umećem DJ Neba koji je zadrugarima puštao muziku u kojoj su oni uživali.

Sam start večeri bio je veoma zanimljiv. Dok je Filip Car govorio Maji Marinković da pazi šta radi na žurki, Milica Veselinović se žalila zadrugarima na ponašanje njenog dečka Mensura Ajdarpašića, za koga je ubeđena da se ohladio od nje.

Međutim Maja i nije baš poslušala Cara, ona kao da je namerno igrala pored Marka Janjuševića Janjuša i Milana Jankovića Čorbe.

Sa druge strane Dalila i Dejan Dragojević su celu žurku proveli zajedno mazeći se i ljubeći naočigled svih zadrugara.

Njima su totalno popustile kočnice, pa se Dalila uvijala oko Dejana, a sve to je gledao FIlip Car koji je prebacio svojoj devojci Maji kako bace poglede na više zadrugara.

Filip Car, kao ni prošle nedelje, nema dovoljno finansija kako bi ispratio žurku onako kako želi, pa je napravio opšti haos i urlao iz petnih žila, što mu je Maja zamerila jer je pomislila da Car njoj prebacuje da je ona kriva za njegovo nezadovoljstvo.

Car je u toku noći čak i zaplakao zbog pritiska kojge ima. Naime, pored turbuletne veze sa Majom, on ima veoma veliki pritisak jer porodicu nije video veoma dugo, pa je zaplakao i zbog toga.

Za to vreme Dalila je okušala svoju sreću za rulet stolom, pa je dobila novac i odmah se pohvalila Dejanu, ali to nije potrajalo. Čim je krenula da gubi, Dejan je rešio da je oraspoloži poljupcima, ali njoj nije bilo do nežnosti!

On je celo veče Dalilu obasipao poljupcima pred svima, a pogledi šokiranih zadrugara mu nisu predstavljali problem.

Viki Mitrović je u jednom trenutku pokušala da se pomiri sa Markom Osmakčićem. Ona je Marko sve vreme govorila da ga voli, ali on nije popuštao.

Međutim nakon njegovog odbijanja, Viki je odlučila da mu se osveti i to sa Dinom Dizadrevićem sa kojim je igrala celu žurku. Njih dvoje su imali prisan ples, pa je Viki i ljubila Dina u vrat.

Na veliko iznenađenje svih Tara Simov je otkrila Ani Jovanović da joj nedostaje muška pažnja i da je spremna za novu ljubav.

Viki Mitrović i Marko Osmakčić su se posvađali nakon njenog flertovanja sa Dinom Dizdarevićem. Zadrugar je sedeo sa Sanjom Grujić i otkrio joj svoju stranu priče.

Oni mi dolaze u pušionici, ja pušim i odmah kažem znam... Rekao sam da me ne pitaju ništa, nego da nju napadaju. 'Nemojte mene pitati, ja sve znam, nju rešetajte, ja odavno znam, zlo pa zlo' . Slobodna, a meni pre pola sata skida gaće i moli za ljubav. Skida mi kaiš, moli me, ali ja sam bio muškarčina i rekao sam ne. Ali nema veze, kada budu klipovi, neka stave taj snimak oko pola dva, pa onda taj sa žurke, pa je razapnite i dajte etiketu. Ali ne prostituka, već ku*va, prostitutke znaju biti dobre žene, veruj meni. One to rade zbog novca, a kad si ku*va u duši, to je nešto drugo... - rekao je Marko.

Mensur Ajdrapašić je očitao lekciju Viki zbog ponašanja. On smatra da ona ne treba da se ponižava.

Janjuš i Stefan Karić su otkrili da je Sandi Kojić opljačkao novogodišnju kućicu. Njih dvojica su obišli imanje kako bi našli gde je Sandi sakrio svoj "plen". Nakon toga su se sa njim dogovorili da obuče odelo Deda Mraza i da uleti na žurku.

Nakon toga su oni razgovarali u spavaćoj sobi, a obezbeđenje je došlo po Sandija i odvelo ga u zatvor zbog krađe.

Milica Veselinović je ponovo prebacila svom dečku poglede koje upućuje drugim zadrugarkama, ali ovoga puta Mensur Ajdarpašić nije imao nameru da ulazi u novu tešku raspravu, što je nju posebno dotuklo. Mensur nije mogao da je sluša, a ona se žalila Banetu Đokiću.

Milica i Mensur su se svađali u ranim jutarnjim satima, gde je njoj zasmetalo što se on sređuje, pa joj je odgovorio a ona je krenula da ga udara.

Mensur je tada raskinuo sa Milicom i rekao joj da ima sindrom Mine Vrbaški, što je nju rasplakalao.

Dejan i Dalila Dragojević napustili su žurku, otišli u pušionicu, a on je bio vidno neraspoložen. Dok je Dalila pričala sa Saletom Luksom, Dejan je sve vreme ćutao i gledao u jednu tačku, pa je ona pokušala da ga oraspoloži solističkim koncertom, a onda joj je pridružio i Gruja koji je pevao za njih dvoje, dok je Dalila ljubila Dejana.

Ana Jovanović ležala je u krevetu sa Matejom Matijevićem, a u jednom trenutku on ju je prigrlio, ali to nije dugo trajalo, jer se pojavila Tara Simov.

Tara je dala blagoslov Ani da bude sa Matejom i rekla joj da će njih dve sigurno biti drugarice.

Nakon razgovora sa Tarom , Ana vratila se u krevet od Mateje. Ona se zavukla pod jorgan i sve vreme šaputala sa njim, a u jednom momentu njih dvoje su krenuli da se ljube.

Nema sumnje da se u Zadruzi 5 dešavaju stvari koje niko ne očekuje. Obzirom na to, najgledanije rijaliti nastavite da pratite na TV Pink, Klik TV-u, a vesti o Zadruzi čitajte na portalu Pink.rs.

Autor: N.B.