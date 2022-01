IVICA DAČIĆ OTKRIO ISTINU O JARIĆEVOJ BIVŠOJ Adrijana Lima nikada nije dobila srpski pasoš, jednu stvar nije uradila

Ivica Dačić posle 13 godina, koliko je prošlo od njegovog susreta sa brazilskom manekenkom Adrijanom Limom, otkrio je da ona, zapravo, nikada nije dobila srpski pasoš, iako je bilo govora o tome.

Podsetimo, Adrijana je tada bila u braku s košarkašem Markom Jarićem, a Dačić, koji je tada bio ministar unutrašnjih poslova, ugostio ih je te 2009. u Palati federacije. Tom prilikom Adrijana je izrazila želju da dobije srpsko državljanstvo, što je tadašnji ministar policije prihvatio i ponudio da joj Ministarstvo unutrašnjih poslova izda lična dokumenta po ubrzanoj proceduri.

- Marko je bio tu, on ju je doveo. Poznavao sam Marka Jarića i njegovog oca, od ranije. Neko mi je dojavio da bi ona htela da dođe, da vide kako može da dobije državljansto. Ja joj nisam uručio pasoš, nego smo mi pričali i dogovorili se da to tako bude. Međutim, za to je potrebna neka procedura, ona je bila trudna i trebalo je da nam dostavi neke papire. Ona je Brazilka - prisetio se Ivica.

Ona nije to realizovala. Ja sam se šalio sa njima, rekao sam im "Slušajte, morate da budete najmanje 4, 5 godina u braku". Ali, ona nije popunila formulare. Ne možete nekom da date državljanstvo, a da taj neko nije ni popunio papire - objasnio je Dačić i dodao:

Nema pasoša uopšte, nije dobila državljanstvo, a državljanstvo nije dobila zato što nije popunila papire. Nema srpski pasoš, ali je bila kod mene. Dogovorili smo se da to sve uradi, ali, eto, bila je trudna i možda je imala druge obaveze - zaključio je Ivica.

