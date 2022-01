OD SINOĆ JE SVE LAGANO! Tari pala vilica kada je Ša kročio u Belu kuću! SVE IZAŠLO NA ČISTAC, a onda su PITANJA NOVINARA raskirnkala sve zadrugare!

Noć koja će definitivno promeniti tok rijalitija!

Sinoć na velelepnom imanju Zadruge desilo se pravo čudo. Naime pre nego što su počela Pitanja novinara, u Belu kuću se uselilo nov-star stanar Nenad Aleksić Ša, i odmah je nastao haos kada se suočio sa Tarom Simov.

Tara je ostala u šoku kada je videla Ša na vratima i odmah ga napala zbog druženja sa njenim drugarima, na šta joj je on brutalno odgovorio da treba da joj se izvini za sve jer je ta drugarica uvek bila tu za nju.

Međutim Tara se tu nije izvinula, ona je dovela MC Aleks da se Ša suoči sa njom zbog dopisivanja.

Nakon toga Ša je pcenuo Taru što mu nije skuvala kafu, a ona mu je prebacila druženje sa Aleks Nikolić i dopisivanje sa MC Aleks.

Ša je sedeo u pušionici pa se nakon nekog vremena sukobio sa Dalilom Dragojević zbog nekih starih vremena.

Ša je napao i Frana Pujasa jer je rekao da se nije družio sa Tarom zbog Ša prošle sezone. On mu je zamerio i to što ga je terao da se pomiri sa Ivanom (bivšom ženom).

Ša je priklazio zadruagrima i sve vreme im bacao fore, pa je tako rekao Mensuru Ajdarpašiću da će porazgovarati zbog "Samo nek se plaća", a onda saznao da će spavati pored Tare.

Usledila su Pitanja novinara, Darko Tanasijević je postavio pitanje Dejanu Dragojeviću:

Kako si - pitao je Darko.

Kao deda Pera, Bože oprosti - rekao je Dejan i nasmejao sve ukućane.

Izvinjavam se svima zbog one noće, svestan sam da moram da se dozovem pameti, svi su doživeli šok tako da ne treba više to da radim. Sve je desilo prebrzo. Taj postuppak je bio pogrešan, potrudiću se da to više ne radim, počeću da treniram i promenim se - rekao je Dejan.

Nakon što je upitao Dejana Dragojevića kako se oseća, novinar portala Pink.rs Darko postavio je isto pitanje Dalili Dragojević.

Pa, dobro sam, dobro sam danas, šta da ti kažem... Od sutra počinjem sa Matorom da treniram. Zdravi obroci. Od danas gledamo novu Dalilu. Sve što sam do sad radila, pokušavala sam da ublažim grižu savesti tako što ću biti uz njega, to je bilo pogrešno. Od večeras više ne postoje Dalila i Dejan. Neću mu dozvoliti da mi prilazi da me teši, niti ću ja njega. Tako je najbolje za oboje. Želela sam da imam razgovor sa njim danas, Imaću padove, ali sam mu rekla da nema potrebe da mi prilazi. On ima više saveta nego ja, ja imam tu par ljudi, koji gledaju iz normalne pozicije, u tim trenucima ih čujem, ali opet bude onako kako ja odlučim. Ja sam bila mnogo potresena, pokvarila mi se cela noć, bila sam skršena celu noć, danas sam dočekala da od Dejana dobijem: "Dobar dan". Nema potrebe više za razgovorom, hranom... Očigledno je sve bilo pogrešno. Sve se desilo brzinom svetlosti. Želim mu puno sreće u daljem životu, neka živi kako je odlučio, neka se vrati na ono kako je odlučio posle Zadrugovizije, a ja ću biti ono što sam oduvek bila - poručila je Dalila.

Isto pitanje je dobio i Filip Car:

Dobro sam. Solidno. Svi smo na broju još nam je došao i Ša, ja sam živ. Ko mene pita, uvek moram biti dobro. Nemam šta da kažem. Izolacija mi teško pada, jedva čekam da se vratim u kuću i taj rijaliti mod - priznao je Car.

Darko se tu nije zaustavio pa je podigao novog učesnika Nenada Aleksića Ša i Taru Simov koja je i dalje bila u stanju šoka zbog Nenadovog ulaska:

Ja sam šokirana, imali smo dogovor da on ne ulazi ovde, da ima razumevanja za mene, da li ja bila besna itd... Hvala mu što je čuvao psa, poslao sve ono za slavu, što se tiče drugih stvari, šokirana. Znam da će ovaj osmeh i fino ponašanje trajati sedam dana, a posle toga, živi bili, pa videli... On mene voli, na pogrešan način se bori za ljubav, pažnju i sve. On meni zamera što sam sa jednom osobom stupila u kontakt - rekla je Tara.

Tokom ovog pitaja došlo je do verbalnog okršaja Tare i Ša u kojem je Ša otkrio da se Tara dopisivala sa Vikom Mobom, pa je priznao da je 80% njihovih svađa bilo zbog Milana Jankovića Čorbe.

Međutim tu nije bio kraj, Tara je opet zamerila Ša druženje sa njenim drugaicama, iako joj je on sve objasnio ona je nastavila da ga proziva zbog toga:

Vređaš stalno osobe sa kojima sam dobar. Družim se sa kim hoću, pogledaj kakav sam, mladolik. I ja ne blejim sa tvojim drugaricama 24/7. Bio sam pozvan na rođendan, došao sa sa April. I te drugarice su kupovale stvari za nju... A one koje nisu bile za nju tu, ona ih pozdravlja, a ove koje jesu, pljuje ih. Ta tvoja drugarica je poručila da te voli i da si retard. Sve vreme smo za nju tu samo Duda, Anđela i ja. Kad bude devojka izašla i videla ko je tu za nju, drugačije će da priča. A ona priča da sam psihopata... Što je čekala tog psihopatu, što mu je davala šansu? Psihopati se ne daje šansa - rekao je reper.

Nakon toga Ša je progovorio o skandalu u Makedoniji kada su njih dvoje išli kod njenog oca,a potom i priznao šta se desilo sa njegovim autom.

Tokom izlaganja, njih dvoje su progovorili i o haosu u njegovom stanu kada se Tara zaključala u kupatilu .

Nenadu se oridružio i Mateja Matijević. Njih dvojica su komentarisali Tarino ponašanje

Kratak prekid se desio nakog sukoba Irme Sejranić i Deniz Dejm, njih dve su se fizički obračunale, a reagovalo je i obezbeđenje.

Voditelj Darko Tanasijević je naredno pitanje postavio Milanu Šarac Mimu o njenom odnosu sa Grujom i prekidu te veze.

Međutim tokom njenog izlaganja, došlo je do skandala kada je Mima progovorila o svojoj proš,osti i sukobila sa sa Aleksandrom Nikolić zbog afere sa oženjenim muškarcem.

zadrugari su potom kometarisali vezu Gruje i Mime, i većina je iznela da su oni raskinuli zbog lošeg se*sa pa su otkrii da misle da Gruja ima mali ponos.

Njega je to totalno poremetilo pa je nakon svega tražio Mimi da demantuje to ispred svih zadrugara.

Jedna tvoja rečenica mi je posebno zaparala uši - zbog ove budaletina sam ostavio ženu i dvoje dece - pitao je ga je Darko.

To sam mislio u smislu da neću moći da provodim 24 sata sa njima. Nadam se da se to neće rešiti na sudu nego da ćemo mi. Radi se o tome da ja neću moći da budem sa njima u istoj kući po ceo dan svaki dan, to će biti ogranićemo. Ja ću njima posvetiti sve u životu. Sve što budem stekao daću njima. Kada je išao snimak za Novu godinu, pogubio sam se i video taj snimak, imao sam emociju prema Mimi ali sam se držao dogovora sa njom ali je uradila šta je uradila. Ovi njeni osmesi nisu srećni. Kajem se zbog svega. Ona je bila moj izbor ali kada je uradila to što je uradila, to mi je delovalo idealno, nikoga nisam slušao - rekao je Gruja.

Usledilo je pitanje za Sandija Kojića o tome koliko krade po imanju. Nakon toga je nastala opšta pometnja jer je Sandi pomenuo Stefana Karića i Krleta od koji je ukrao novac. Oni su mu poručili da će se obračunati van rijalitija sa njim i Saletom Glumcem.

Naredna tema bila je nova ljubavna trojka u Beloj kući. Naime, novinari su podigli Nevenu Savić, Lazara Čolića Zolu i Krleta. Zola je otkrio zašto nije ušao u vezu sa Nevenom:

Svi su se pitali što ne ulazim u tu vezu. Čuo sam čak da je pokušala i sa Carem da ima odnos, da ga je molila da imaju odnos, ne znam zbog čega joj to treba, zbog čega se ponižava. Pravi od sebe ono što su mi govorili neki ljudi, čega sam se ja bojao. Ne mislim da je k*rva, ali ovi neki njeni postupci su, ne nemoralni, ali bezveze, toliki promašaj. Pala mi je u očima, nemam potrebu ni da je pogledam. Devojka je pokazala na šta je sve spremna, sve je palo u vodu što je o meni pričala. Na kraju se ispostavili kao istinito to što nisam hteo da uđem u odnos sa njom, mislim da je sada svima jasno da sam bio u pravu i da je bolje što nisam ušao u odnos. Previše sam crvenio i osećao se kao budala u životu, to mi nije potrebno - rekao je Zola.

Nevena se branula, pa pred svima isprozivala Zolu kako je Krle veći muškarac od njega. Ona je nakon toga prebacila Zoli i Miljanu Kulić.

Krle je potom ustao i javno rekao da će se boriti za Nevenu jer se ona njemu baš sviđa.

Potegla se teme o odnosu Marka Osmakčića i Viki Mitrović, ali i o Sandri Rešić. Naime, Marko je morao da objasni šta je problem između njega i Sandre. On je sve vreme govorio kako je Sandra zaljubljena u njega i kako je ljubomorna, ali ga je ona prekorela rečenicom da on Viki koristi samo za se*s i da nema osećanja prema njoj, što je nekolicina zadrugara i podržala.

Viki je objasnila da ona i MArko imaju lepo komunikaciju, ali da joj pruža malo pažnje, da bi on nakon toga za to optužio njene drugarice.

Većina zadruagrki je nakon toga ustalo da podrži Viki pa su se obrušile na Osmakčića, a onda se Mitrovićevoj slošilo zbog njihovog odnosa.

Jovana Tomić Matora je progovorila o njenom odnosu sa MC Aleks:

Ja nikad nisam bila labilnija i povodljivija. Sinoć smo imali 10 minuta razgovor, postavila mi je pitanje, baš sam se zamislila. Pitala me je da li sam ja primetila nešto ili samo drugi ljudi. Hoću da joj se izvinim. Kod nje najviše volim što joj je na prvom mestu porodica. Ako staviš porodicu prvo, onda ćeš i meni biti dobar drug. Fali mi, nedostaje mi, vezana sam za nju, najlepše mi je bilo. Ali sam svesna da ne možemo da se družimo kao pre. Ako bude želela, kad se odljuti, ne znam kako to ide kod žena... Volela bih da obavimo razgovor. Definitivno primećujem u ovoj sezoni, što mi smeta kod ljudi, dovodim sebe u pitanje da li valja da imaš svest da si u rijalitiju ili da se prepustiš i radiš ono što želiš. U dilemi sam - rekla je Matora.

Aleks je pristala na razgovor sa Matorom, ali joj je opet stavila do znanja da neće biti ništa više od toga.

Dalila Dragojević se obratila Dejanu nakon svega što se izdešavalo i poručila mu da uzme sve stvari od nje koje joj je dao na čuvanje, i rekla mu da je komunikacija između njih zahvršena.

Dejan je pristao na to, i stavio Dalili do znanja da on neće biti kao ona da je povređuje. Dalila je nakon toga ponovo zaplakala kada je došao MArko Đedović da je uteši:

Nema plakanja, stisni zube i teraj dalje. Nije majka p*čku rodila, hajde. Ne možeš tako da se ponašaš, sve će ti biti gore. Teraj dalje. Ni gulaš se ne podgreva. Nemoj da plačeš u kući, plači u krevetu. Idi lezi, nemoj da te gledaju takvu, nemoj da praviš budalu od sebe - govorio je on.

Dragojeivćka se osamila u ekonomskom dvorištu gde je sve vreme plakala, dok nije došao FIlip Car da je smiri. On je u nekoliko navrata zgrlio Dalilu, a potom su i obavili dugov očekivan razgovor o njihovom odnosu.

Nema sumnje da će se tok rijalitija totalno promeniti od ulaska Nenada Aleksića Ša, a šta će se još dešavati sa Dalilom, Dejanom i Carem videćemo, i zato pratite najgledaniji rijaliti na TV Pink, a sve vesti o tome čitajte na portalu Pink.rs.

Autor: N.B.