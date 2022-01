Besan!

Brat Šabana Šaulića, Hasan Dudić, šokiran je i razočaran odlukom nemačkog suda koji je juče odredio kaznu za Turčina koji je izazvao kobnu saobraćajnu nesreću.

Za udes u kojem je pored Šabana poginuo i Mirsad Kerić, dok je Slobodan Bobi Stojadinović teško povređen, Alsin Levent dobio je tri godine i tri meseca zatvorske kazne, iako je u toku saobraćajke bio u alkoholisanom stanju.

Hasan kaže da je ovakva presuda u najmanju ruku sramotna.

- To je stvarno sramota, meni se moja Sanela juče javila kada su prešli pasošku kontrolu, verujem da sada nema snage ni da priča. Pa kakvi su to sudovi, ne mogu da verujem da je to Nemačka, kakvi su to ljudi? Doći će njima turci glave. Dve porodice je zavio u crno i dobio je tri godine zatvora. Zbog zdravstvenog stanja nisam mogao da odem na suđenje, ne bih preživeo to suđenje. Kunem vam se, zaklao bih ga zubima - ispričao je za vidno potresen.

Pevač dodaje i da mu brat mnogo nedostaje, kao i da često posećuje njegov večni dom.

- Odem i sve mu pričam šta se događa, pa mu kažem onda da je možda i bolje da ne vidi kakvo je ovde stanje. Događale su se mnoge stvari i to baš u periodu kad je preminuo. Ja živim sam u stanu, nekako sve imam osećaj kao da je on tu i da me čuva - ispričao je pevač sa knedlom u grlu.

Podsetimo, juče je, nakon relativno kratkog suđenja, sudija Turčinu Alsinu Leventu izrekao zatvorsku kaznu od tri godine i tri meseca, jer je izazvao nesreću u kojoj su život izgubili Šaban Šaulić i Mirsad Kerić.

Tokom suđenja okrivljeni je nosio kapuljaču i skrivao pogled, a naposletku je i priznao da "porodice nastradalih ne može da pogleda u oči", kao i da mu je žao zbog svega.

Pevač narodne muzike Šaban Šaulić poginuo je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u februaru 2019. kod gradića Gitersloh, u blizini Bilefelda, kada je pijani vozač udario od pozadi auto u kome je bio Šaulić. Nakon završenog nastupa u Bilefeldu, gradu na severpoistoku Nemačke, Šaban je sa muzičarima otišao u hotel kako bi pokupio stvari, a nakon toga se zaputio u aerodrom u Diselodorf, gde je imao let za Beograd.

Nedaleko od grada gde je nastupao ispred njih se dogodio saobraćajni udes te je ta deonica puta bila zatvorena, a oni su bili prisiljeni da se zaustave ispred samog mesta nezgode. U tom trenutku vozač koji je bio u alkoholisanom stanju i bez vozačke dozvole je udario u vozilo u kojem se nalazio Šaban sa muzičarima Mirsadom Kerićem i Bobanom Stojadinovićem.

Od siline udarca, prema tada nezvaničnim informacijama, Šaban je doživeo teške telesne povrede, dok je Mirsad bio teško povređen, a lekari su se borili za njegov život. Nažalost, od zadobijenih povreda, Mirsad je preminuo u bolnici. Boban Stojadinović koji je sedeo na zadnjem sedištu tom prilikom je zadobio lakše telesne povrede.

Kako su pisali tamošnji mediji, vozač koji je upravljao putničkim vozilom koji je udario u auto u kojem se nalazio Šaban vozio je automobilom brzinom većom od 180 kilometara na čas.

Autor: M.M.