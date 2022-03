Otvorila dušu!

Majka Dejana Dragojevića, Biljana Dragojević večerašnji je gost emisije ''Pitam za druga'' Ona je pred kamerama govorila o raspadu braka svog sina sa Dalilom u rijalitiju Zadruga, o njihovom trenutnom odnosu, navodnim igrama i ceduljicama o kojima ovih dana bruji Bela kuća.

- Ja mislim da jesu malo bolji dani, ali ima svega, turbulento je. Svašta se događa i tek će se događati - počinje Biljana, a na pitanje da li pomislila na početku da Dalila i Dejan igraju neku igru kaže:

- Mislim da je suludo. Ljudi imaju pravo da misle da je igra, ali kad vide koliko je Dejan smršao i kako se ponašao jasno je da nije igra. Hvala bogu, pa je taj period prošao. Jesam, na samom početku i ja sam pomislila da je to neka njhova igra, bezvezna igra, ali kako je teklo vreme i kako se sve dešavalo, došla sam do zaključka da to nije igra. Gledajući Dejana i njegovo ponašanje shvatila sam da to nije igra. Kad je došlo do poljubaca, shvatila sam da nije igra, suludo bi bilo - rekla je Dejanova majka i prokomentarisala sinoćnju svađu sina i bivše snajke:

- To je za očekivati, očekivala sam da će biti grublji, dosta je ćutao, previše bio blag. Za očekivati je sve ono od sinoć - rekla je Biljana, a onda detaljno opisala kakva je Dalila bila tokom ljubavi sa njenim sinom.

- Bivši suprug mi je rekao da će ući, mi tada nismo bili u kontaktu. On je bio sa njima u kontaktu. S njegove tačke gledišta je bilo okej među njima sve. Kao lepo žive, vole se... Mi smo bili na početku u kontaktu, ali je bilo stalno neke bespotrebne tenzije. Osećala sam tenziju, Dalila je uvek ljuta, napeta, negativna, osećala sam da tu nema neke ljubavi, više je Dejan tu pokazivao ljubav. Ja mislim da su oni imali dosta tenzije, ali da nisu pričali. Ne mislim da je Dejan bukvalno čuva, glupo je kad se s nekim raziđeš, da svašta pričaš, ali ko zna šta će sve da se dogodi do kraja - kaže Dragojevićka i iznosi svoju teoriju o navodnim ceduljicama Dejana i Dalile:

- Ne mogu da kažem da se radujem zbog svega... Ali nekako mislim da nije bilo iskreno. Možda će shvatiti kad izađe napolje šta je izgubila. Mislim da tim ceduljicama pokušava da uzdrma Aleks i Dejana. Ona je neko ko nema nimalo empatije. Možda će shvatiti da je izgubila mušku figuru na koju je mogla da se osloni uvek - rekla je Biljana.

Detaljnije u nastavku:

Autor: M.K.