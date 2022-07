Pevač Šerif Konjević izneo je detalje svoje karijere koje javnost ne zna.

Danas je Šerif među najbogatijim pevačima s domaće estradne scene, međutim nekada mu život nije bio tako lak.

- Ja sam krenuo da pevam u jednom restoranu u Bosni, ali sam tu više došao da učim da pevam, da steknem rutinu i kad se završi to pevanje čekali su me metla i krpa i ja sam posle toga čistio tu kafanu i WC - ispričao je pevač.

- U tom momentu je u moje mesto došao Ljubo Kešelj i još neki pevači, i on me je snimio na neku traku i odneo u Sarajevo i pusti čoveku kojeg je moj otac zaposlio kao direktora muzičke škole, i on, kada je čuo za mene, poslao me je kod Damira Babića i isto veče sam počeo da pevam u jednom lokalu. To veče sam završio s pevanjem i otišao kod konobarica po metlu i krpu, došao je gazda tog lokala da mi kaže da od sutra imam duplu platu i to je bilo presudno u mom životu i karijeri. Posle dva dana sam otišao u Beograd i krenulo je na neki način - prisetio se Šerif Konjević u emisiji "Iz profila".

Autor: Pink.rs