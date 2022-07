TETOVIRANJE U SRED JUTARNJEG PROGRAMA! FRIZER KAO KUVAR! JEDAN NAJOBIČNIJI UTORAK U EMISIJI "NE GLEDAM TI JA TO"!

Naši voditelji imaju super moći, kao npr da gosta pretvore u domaćina!

Još jedan bezbrižan utorak na RED TVu uz jutarnju emisiju "Ne gledam ti ja to" koja ovog leta traje tri sata, i to od 9 do 12 časova svakog radnog dana. Danas u studiju bili su Bora Santana, Milica Kemez i Filip Đukić, koji su pretresli aktuelne teme, zadrugarske podvige, kao i tekuća show biz dešavanja. Obećali su gledaocima dinamično i zanimljivo jutro, iliti prepodne, i obećanje su ispunili. Tek što su rekli "Dobro jutro, dragi gledaoci“ - u studiju im se pridružio tatu artist, Miša tattoo ,koji je u lajv programu tetovirao Filipova leđa, tamo gde do sada je još bilo mesta.

Đukiću nije bilo lako, malo je bolelo, ali stisnuo je zube i izdržao, a u isto vreme uspeo je da vodi razgovor sa Mišom koga poznaje preko 16 godina. Pored toga što je tatu majstor, Miša je i tekstopisac i muzičar. Bora je pokušao da prepriča kako se proveo na Filipovoj rođendanskoj žurci, ali mu je teško išlo, pa su se složili da je najbolje da pogledaju prilog koji je tada snimljen. U vili nadomak grada, kraj bazena smenjivala su se poznata i manje poznata lica. Pevalo se, pilo i đuskalo. Pokloni su, najblaže rečeno bili neobični - salama od 2 kg, mnogo alkohola, neobični "metri" za specijalna merenja i intimna pomagala samo su delić...Gastoz, Miljan Vračević, Tozla, Milan Petković, i mnogi drugi ludo su se zabavljali dan i noć. Legenda kaže da je neko ostao zaključan u toaletu i sutradan kada su svi napustili objekat. Pričljivoj ekipi u studiju su se ubrzo priključili gosti koji su potvrdili da Đukić može da uživa i van kafane, klubova, splavova i žurki. Boris Grbić, frizer i Jana Apostolovska, arhitekta su organizovali radionicu "Kuvaj kao Boris" u bajkovitoj kući u Surčinu. Posetioci su imali prilike da uz zvuke tradicionalne muzike uživaju u organskim zalogajima, slatkim i slanim, domaćem soku od zove, pa i u radionici kada ih je Boris učio kako se razvlači kora za pitu, šta je najvažnije, koje mere su prave. Sve to su gledaoci imali prilike da vide u prilogu koji je Đukić snimio. Zvuči neverovatno, ali je zaista iskreno uživao.

Radionica "Kuvaj sa Borisom" zamišljena je kao spoj tradicionalnih vrednosti, dobre muzike, prijatnog ambijenta i edukacije. Moguće je uživati i van gradske vreve, asvalta i bučnih kafića. Bora ne bi bio Bora kad se ne bi izvukao iz rubrike "Ne kuvam ti ja to" i prepustio je kuhinjski pult Borisu koji ima je svima spremio interesantan ručak - Piletinu sa četiri vrste sira, sa jednom vrstom sira i paradajzom! Improvizovao je na licu mesta sastojake i napravio voditeljima iznenađenje. Verovali ili ne, naši voditelji imaju super moći, kao npr da gosta pretvore u domaćina. Boris je dokazao da je podjednako dobar i kao kuvar i kao frizer, Jana je podelila sa gledaocima RED TVa tajne sređivanja enterijera i organizacije događaja, a Miša je završio tetovažu gitare na Filipovim leđima u lajv programu, i sve to za manje od sata.

Autor: S.P.