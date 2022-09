STIGLE NOVE URAGANKE, A EVO I KAKO IZGLEDAJU: Ivana, Sanja i Ksenija su PROŠLOST, dobile naslednice, a grupa promenila i ime! (FOTO)

Nakon petogodišnje uspešne saradnje, koja je ove godine dostigla vrhunac, saopšteno je da grupa Hurricane neće dalje nastaviti u istom sastavu.

Tri atraktivne devojke Sanju Vučić, Kseniju Knežević i Ivanu Nikolić zameniće nove članice.

- U čast prethodnih članica rešili smo da one budu ,,Hurricane one" a nove članice će imati simboličan naziv ,,Hurricane two". Po novom programu tokom septembra snimiće dve pesme a sa publikom i fanovima družiće se 4 do 6 godina - piše u saopštenju za medije.

Otkrivamo o kome je reč:

ANĐELA KELEMAN

Anđela ima 26 godina i najstarija je članica novog sastava benda "Hurricane". Ona je već poznata u svetu muzike i ima snimljenih nekoliko pesama. Takođe je snimala i cover za dobro poznate domaće pesme. Ima svoj jutjub kanal na kojem objavljuje uglavnom svoje numere.

ANTONELA JURIŠIĆ

U njenom opisu piše: "Uskoro stiže moja muzika. Budite u toku", aludirajući na nove pesme u grupi Hurricane.Takođe, nju su ljudi mogli da upoznaju i na Instagramu (30.8k pratilaca), gde često objavljuje da uživa u muzici i posećuje festivale.

MIONA LAURA SREĆKOVIĆ

Najmlađa u novom timu "Hurricane" jeste Miona Laura Srećković. Ona ima 20 godina, takmičila se u jednom muzičkom programu, i tada je pričala da ne može da obuzda tremu. Ona je u ovom takmičenju rekla da dolazi iz Pariza, a na oduševljenje članova žirija što po prvi put imaju nekog iz Francuske, ona je otkrila i svoje poreklo. Kako je navela, tata joj je iz Niša, a mama iz Kruševca.

Autor: Pink.rs