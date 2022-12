PRAVO NA REMONT! Boban Rajović rešio da se počasti jednom intervencijom, evo o čemu se radi!

Pevač otkrio da ga uskoro čeka estetska operacija koju već dugo priželjkuje.

Boban Rajović važi za pevača koji strogo vodi računa o svom izgledu, pa ne čudi što i na pragu pete decenije izgleda kao mladić. U razgovoru za Alo! otkrio je da ga uskoro čega estetska operacija koju već dugo priželjkuje.

Nemam ništa protiv toga da čovek pomoću umerenih korekcija radi na svom izgledu i ispravi ono što mu smeta i što ga čini nesigurnim. Do sada nisam imao nikakve estetske intervencije, ali me uskoro očekuje operacija očnih kapaka. Smeta mi višak kože koji je pao preko oba oka i uskoro ću to rešiti. Nema potrebe da krijem, to bi bilo bez veze budući da već duže vreme razmišljam o tome. Svako od nas ima pravo da radi sa svojim licem šta želi i ne vidim apsolutno ništa loše u takvim operacijama - zaključio je Rajović

