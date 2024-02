Pevačica za naš portal iskreno govorila o svim aktuelnim temama iz svog poslovnog, ali i privatnog života.

Naša folk pevačica Maja Marijana karijeru je započela 1992. godine sa nepunih dvadeset godina, a do sada je izdala deset studijskih albuma. Ona je postala popularna pod umetničkim imenom, a njeno pravo ime i prezime Marijana Radovanović. S njom smo razgovarali o njenim počecima, poslovnim, ali i privatnim planovima, porodici, ali i njenim kolegama sa estrade koji su su u poslednje vreme veoma aktuelni i popularni.

- Obradovaću svoju publiku novim spotovima za stare pesme, ne bežim od toga da snimim novu pesmu, ali totalno su neki drugi trendovi aktuelni, a ja ne bih da pravim kompromise trenutno, ali ako naiđe neka pesma koja se meni dopadne, onda da. Hoću neke pesme da ekranizujem i da ostavim nasleđe svojoj deci i novim generacijama. Neke moje stare pesme ću prepevati, neke ne. Ono što je najvažnije je da ću svoje pesme prepevati, ne tuđe, ništa tuđe neću raditi, usključivo ću se baviti svojim pesmama - kaže Maja Marijana na samom početku našeg razgovora, a onda smo se sa njom prisetili njenih najvećih hitova koji su joj obeležili karijeru, ali i promenama koje su nastupile sa novom tehnološkom erom u muzici.

- Svako vreme mora da ima neku svoju muziku, ali s pojavom interneta i društvenih mreža se sve promenilo, sve je dostupnije, ali ima i dosta dobrih stvari. Ima i kvalitetnih pevača, a pesme mnogo danas lakše nalaze put do publike. Vidim da se danas totalno drugačije radi na marketingu i na svemu. Mi smo morali ranije na teži način neke stvari, danas je mnogo stvari i kratkog daha, ali i mnogo pevača koji će imati svetlu budućnost. Ja se nikad nisam opterećivala pregledima i brojkama, trendingom... To me nije nikad zanimalo. Ono što mene zanima je koje pesme se slušaju i posle 30 godina, onda je to prava stvar i pravi hit. Tek za 30 godina vidite da li je nešto hit. Nikad neću zaboraviti rečenicu Miroslava Ilića koji je rekao: ''Svi imaju neki hit, a ne, za 20 godina ćemo videti šta je hit''. Ja uspeh pesme ne merim novcem koji sam zaradila na njoj. Najviše posla mi je doneo period kad sam izdala ''Lutalicu'', ''Dobar drug''... Period devedesetih mi je bio jako plodan poslovno. Vrhinski perriod mi je bio i 2003. i period 2005 - 2011. Posle toliko vremena tražene su: ''Žena zmija'', ''Crni panter'', ''Dobar drug'', ''Šta je jablan među borićima'', ''Lagaću, plakaću'', ''Pogrešan broj''. Mislim da sam nedavno u Mitrovici na nastupu morala da čitam tekstove nekih svojih pesama - rekla je pevačica i prokomentarisala veliki uspeh mlađe koleginice Aleksandre Prijović.

- Aleksandra je odlična pevačica, gleda svoja posla, gleda sebe.. Ima odličnu podršku i odličnu zaleđinu. Pesme koje peva su hitovi. Publika je prepoznala njenu iskrenost, volim da je slušam i pevam njene pesme. Nisam bila na koncertu, radila sam tada, ali jako sam srećna kad neko tako mlad napravi uspeh. Ja sam bila mlada u takvom poslu i ja sam sigurna da će ona trajati. Predana je, ima ogromnu mašineriju koja iskreno radi za nju. Velika podrška za Aleksandru - poručila je Maja Marijana, a onda prokomentarisala i nedavne koncerte Dragane Mirković u Areni, kao i njen human gest da sav prihod od turneje ode u humanitarne svrhe.

- Dragana je jedna gromada, ne mogu sad da poredim s Prijovićkom. U pitanju je pre svega staž. Kod Dragane nastup mora biti svetski, ne može nastup da bude običan. Bila sam na nastupu, uživala sam. Dragana je oduvek pomagala ljudima, ona to neće da priča, ali ja znam koliko je puta pomogla i uradila neke humane stvari. Ona voli da pomogne i nije me iznenadilo, a ona to sad može sebi i da omogući. Ona svoju publiku izuzetno voli i poštuje - prokoemtarisala je folkerka, a o filmu o Džeju Ramadanovskom ''Nedelja'' imala je da poruči:

- Nažalost nisam gledala film o Džeju. Ispratila sam komentare, kad budem pogledala film, mogu da pričam, Drago mi je da se Husa oprobao i da se super snašao, ljudi ga hvale - rekla je Maja Marijana, a onda progovorila o svojim ćerkama, kao i o tome zbog čega nikad ne bi poželela da njena deca krenu njenim stopama kada je karijera u pitanju.

- Moja deca neće ići mojim stopama... Prvo, nemaš svoju privatnost, velika je odgovornost. Zašto da moja deca prolaze ono što sam ja morala da prođem?! Treba mirno i lepo da prođu ulicom. Za javne ličnosti razni epiteti se dodaju koji nemaju veze sa životom, želim da imaju mirniji život i normalan posao. Neka putuju, ali da svrha bude drugo. Biti pevačica na Balkanu je posebno teško. Posebno od strane žena se to tako gleda, žena je ženi vuk... To je strašno. Ja sam počela s 19 godina, tada je bilo drugo vreme i ne može da se poredi. Danas svaka budala može da napiše šta hoće. Dokoni su ljudi. Budaletine koje su dokone, isfrustrirane, ljubomorne i bolesne mogu da zamislim. Svako pričao o sebi. Mene su moji roditelji podržavali i znali koliko to želim. Volela sam to od malih nogu. Moje ćerke su sa mnom prolazile kroz moju karijeru, svuda smo išle zajedno. One nikad nisu izrazile želju da pevaju. One su svuda sa mnom išle i prošle su sve to. Svuda smo išle zajedno, ja sam rekla da ako misle da rade, da to ne rade. Imaju talenat, ali uvek se desi kompenzacija. Starija ćerka je izuzetan đak, priča nekoliko jezika i radi već godinama. Ja sam im rekla da moraju da rade, da ne mogu da se oslone na mene, da treba da budu svoje i samostalne. Ipak su to ženska deca. Mlađa je umetnička duša, završila je šminku, igra u ''Beat street'' grupi i sad sam baš srećna što je igrala na koncertu Dragane Mirković, to joj je bio san. Obe moje ćerke rade, jako su zauzete i nemaju vremena za gluposti. Uveče jedva čekamo da se vidimo, svaka priča svoje doživljaje. Treba decu usmeravati da se bave sobom i da nemaju vremena za gluposti - otkriva Maja Marijana za Pink.rs, a onda smo se sa njom osvrnuli i na njen ljubavni život i emotivne krahove.

- Moj emotivni život nikog ne bi trebalo da zanima. Ja o svom privatnom životu ne pričam ni sa svojom decom, ja sam sad u fazi da se bavim isključivo sobom i da muškom rodu ne dozvoljavam pristup. Bila sam povređena nekoliko puta i meni je lepo ovako kako je. Lepo je Marija Šerifović rekla: ''Sve sam sredila da mi bude potaman, ne tražim nikoga i neka me niko ne traži ako je rešio da me traži. Ujutru sebi skuvam nes, gledam omiljenu seriju, stignem sve svoje obaveze da obavim, svoj sam čovek, imam svoj mir i nikome ne doizvoljavam da mi skače po glavi. Ja želim da budem sama i da odmorim od prethodnog života. Sad je tako, ali možda se desi neko ko meni odgovara i kome ja odgovaram, trenutno želim da budem u miru sama sa sobom. Volim da odem sa ćerkama na planinu, na more, da uživamo, da budemo same, da nam niko ne šalje poruke: ''Gde si''... Sama sebe izdržavam i sama sebi plaćam račune, ne želim nikome da polažem svoje račune, treba postaviti jasne granice - poručuje pevačica za naš portal.

