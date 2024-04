Dešavanja oko aktuelnih učesnika "Elite", Mione Jovanović i Nenada Aleksića Ša koji su u vezi, sa sve njenim bivšim momkom, Stanislavom Krofakom, svakodnevno pune medijske stupce i intrigiraju javnost

Ovu temu, prokomentarisao je i bivši zadrugar, Edo Fetić, gostujući u emisiji "Pitam za druga", na RED televiziji kod voditelja Joce novinara. Kako je istakao, on smatra da je Ša za sve u pravu, te je ovom prilikom otkrio šta je njega zadesilo od strane Jovanovićeve tokom treće sezone "Zadruge".

- Čovek (Ša) je sve u pravu, sve to što on govori, sve je u pravu. Druga priča je što on ostaje u odnosu, on ubeđuje nju uporno. Sa Mionom sam bio u trećoj sezoni, ona je meni baš takva, ništa ne folira. Ona je baš takva kakva jeste, hladna i to je to. On je nju odabrao, nije mu je opština dodelila. Tebi šest puta dnevno nešto ne valja i meni bi dosadilo...Skoro su mi slali taj njen klip, kada je rekla da bi spavala sa mnom, jao druže, nemoj mi to, samo mi još ti trebaš. Ja se toga ne bih setio da mi nisu poslali klip. Ne, nije bila s mojim drugovima, oni su svi fini, verni, oženjeni - rekao je Edo, a onda je dao svoj sud o tome da li će ljubav Mione i Ša opstati:

- Ša je naporan. On traži pažnju i to je meni okej, on pruža pažnju, baš pruža. Sve što može, on iskoristi, posvećen je maksimalno. Pogrešno je izabrao, ona sama sebi ne posvećuje pažnju, a ne njemu. Ako posle mesec dana, njima je odnos na: "Ša brate", onda te to stvarno ohladi. Čime ti je druže pokazala da te voli?! Po meni, ona ništa nije pokazala...Stanislav mi je kao dečkić koji je tamo zalutao. Nije ni Stanislav nešto visočiji od Ša. On je nerazumljiv, prebrzo govori, on je ušao da vrati Mionu?! Kada me pitaš njegov cilj ulaska, reklama, šta reklamiraš?! Da budeš poznat, da budeš prepoznatljiv. Ako gledamo ono što se desilo, onda je Maja, nije ni pogledao Mionu - natavio je Fetić.

Autor: N. Ž.