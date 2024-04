Poznata pevačica i muzička zvezda, Maja Berović, u razgovoru sa voditeljkom emisije "Premijera Vikend Specijal" progovorila je o svom detinjstvu, bračnom i porodičnom životu, ali i o karijernim počecima.

Kako je poznato javnosti, Maja Berović, svoju karijeru, započela je davne 2006. godine, te tako, ove godine slavi 18. godina veoma uspešne karijere.

- Da, 2006. godine, pre 18 godina, punoletstvo. Sa 13, 14 sam počela bukvalno iz ljubavi i iz hobija i to je preraslo u mnogo više i ozbiljnije. Da, moja želja je bila da budem pevačica i mislim da sam se rodila s tim osećanjem da ću biti pevačica i mislim da sam pre propevala nego što sam propričala. Moja tetka je bila nastavnica muzičkog, čula je da sastavljam neke tonove, pa je rekla da ću da budem pevačica...Ljudi ne prate nečiji uspeh, pa im bude začuđavajuće odakle neko tu, a ustvari je neko mnogo gradio - rekla je Maja

Detinjstvo

Često je pričala o svom teškom detinjstvu, s obzirom na događanja u Bosni, u državi u kojoj je rođena, te se i ovim povodom osvrnula na isto.

To su neka vremena koje mi ljudi iz Bosne ne možemo da zaboravimo, jer smo prošli kroz sve to. Jako sam srećna što moje dete živi u jednom miru i u jednoj harmoniji, mislim da svako dete treba tako da živi. Svedoci smo da u 21. veku kreću ponovo ratovi širom sveta, a moja jedina želja je da se to sve zaustavi. Ne samo moje dete, nego od kako sam postala majka, osećaj osetljivosti je intenzivniji i neko sam ko se nikada ne moli samo za svoje dete - rekla je Maja, te je otkrila da li iz tog perioda vuče neke traume:

- Kako da ne, mi smo svi ljudi satkani od svih tih emocija koje smo proživljavali u detinjstvu. Da li dobro, da li loše, to nas kroji kao čoveka. Svakako da, da - rekla je pevačica.

Takođe, ona se osvrnula i na pesmu "Lav", koju je posvetila svom sinu Lavu, te je otkrila kako on danas, kada ima dve godine, reaguje kada je čuje.

- Jeste, vrlo je emotivno. Svestan je, ja sam njemu pričala i svaki put kada je čuje, ućuti i kaže: "Mama, pevaj". Jeste, on je sada napunio dve godine, odlučili smo da ga krstimo u Beogradu 23. juna, pravićemo veliki parti za sve naše prijatelje...Tako je, 19 godina braka. Ne znam kako, ali mi je brzo prošlo. Bilo mi je dobro svih ovih 19 godina i ja se nadam da će tako ostati do kraja, jer sam ja romantik koji veruje u ljubav do kraja života. Nikada nismo imali bračnu krizu, to je potpuno neverovatno. Mislim da jesmo srodne duše, Alen i ja se nikada nismo posvađali, nikada nismo dočekali jutro da ne govorimo. Svaka naša prepirka se dešavala oko hrane.

Autor: N. Ž.