SVOJE MESO SE NE JEDE: Taki Marinković bez zadrške o odnosu Anđele i Bojane, pa se dotakao i porodice Šparavalo! (VIDEO)

Otac učesnice rijalitija ''Elita'' Maje Marinković, Radomir Taki Marinković bio je gost emisije ''Pitam za druga'' i tom prilikom komentarisao aktuelne teme u Beloj kući. On se dotakao i odnosa Anđele Šparavalo i Bojane Pavlović, kao i porodice Šparavalo.

- Mnogo škakljiva tema, ne znam šta reći za tu devojku. Prišlo mi je 20, 30 ljudi. Pitalo me šta je s tom malom. Ona se previše zaigrala rijalitija, uvlači celu porodicu. Gde će ona ako se posvađa sa devojkom? Moraće da se vrati kući kod roditelja. Strašne su stvari koje ona tako izjavljuje, možda je ona to sve izmislila da bi duže tamo ostala. Meni su sve najlepše rekli o njenim roditlejima. To su teške stvari koje je ona iznela o svojoj porodici, to su teške optužbe. Mnogo se mala pogubila tamo, bolje da laže nego da je to istina. Ja mislim da ona smišlja to sve. Ja imam lepo mišljenje o Bojani, ona je dobra s mojom Majom... Svi su plakali kad je ona ispirčala svoju priču. Ona je akademski građanin, samu sebe izdržava - rekao je Taki i dodao:

- Mala je iznela najstrašnije stvari o Bojani. pa je posle otišla kod nje u krevet. Demantovala je sama sebe. S njom mora mnogo da se radi, za njene roditelje je najbolje da se njoj posvete i da joj više ljubavi pruže, da se više ne oglašavaju. Svoje se meso ne jede, želim im da budu strpljivi. Od Bojane zavisi kako će da nivelišu odnose. Ja sam isto prošao kroz pakao, mogu da zamislim kako se osećaju ti ljudi. Videćemo kako se stvari odvijaju, tamo je zatvoren prostor, ne znamo kako se baš ta hemija odvija. Tamo ne možeš da se odvojiš od nekih veza - poručio je Marinković.

Autor: Pink.rs