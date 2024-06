Zoran Kiza Aleksić, otac repera Nenada Aleksića Ša, dugo se već ne oglašava po pitanju ljubavnih trzavica svog sina u rijalitiju "Elita", gde je otpočeo emotivnu vezu s dvadeset godina mlađom Mionom Jovanović. Međutim, oglašavanje na društvenim mrežama njene majke Danijele Jovanović, koja sve najgore misli o Ša, navelo ga je da posle mnogo vremena progovori i stane u sinovljevu odbranu.

Okidač za Kizino oglašavanje bila je poruka Mionine majke Danijele, koja je poručila:"Žene, vi niste rehabilitacijski centri za loše odgojene muškarce. Nije vaš posao popravljati ih, menjati ili odgajati ih. Tražite partnera, a ne projekat", što je noćas šokiralo Ša.

Mene su moji lepo odgojili, presposobni i ja i moj brat, moji neka daju odgovor na to, ja nisam nikada majci bio ispod suknje, oni su od mene napravili presposobnog muškarca. Samo ću reći sramna izjava - dodao je Ša sinoć u intervjuu s Darkom Tanasijevićem, nakon čega se danas, za Pink.rs, oglasio njegov otac Kiza.

On takođe ovu izjavu smatra sramotnom i ne krije da ga je lično uvredila, budući da je on Nenadov roditelj.

- Mi nijednog trenutka nismo pominjali nih, rekli nešto ružno, ja, jer se Peđa, Nenadov brat, kao ni majka, ne oglašavaju. Nijednom nismo pomenuli ono što se desilo za Novu godinu, nikada ništa ružno nisam rekao za Mionu ili njih, ali neko ko ima hrabrosti da upotrebi takve reči, kao što je baba rekla da je Ša nasilnik ili da nije odgojen, vaspitan kako treba, a ne poznaju ni čoveka ni nas... Iskreno, da neko kaže da je neko nevaspitan, to vređa i Nenada i mene, ja to osećam lično. Dali su takav sud o Nenadu gledajući rijaliti. Gledajući odnos Nenada i Mione, on nikada nije bio nasilan prema njoj, ružnu reč nije rekao, nije je opsovao, i sad još nije vaspitan?! - priča Kiza i dodaje:

Sa tom gospođom se jedino slažem u tome da to što deca pokazuju, to donose iz kuće. Neka svako vidi kako se Nenad ponaša, to se sa njom slažem. Treba ona o tome da razmišlja kada tako nešto kaže za nečije dete. Ne branim Nenada, on je odrastao čovek, branim kada neko kaže da je lud i za lečenje. Ishitren je, ljubomoran, ali... Nevaspitan nije. Nenad se ponaša onako kako treba prema ženi, ništa manje muškarac nije ako hoće da spremi ručak, da usisa, da pomogne. Nenad je odgojen, vaspitan dečko. Idite na fontanu, pitajte ljude okolo šta će reći o Nenadu, ljude koji ga svakodnevno sreću i godinama poznaju. I ona sad upotrebi tu reč da je nevaspitan i direktno uvredi ljude sa kojima nema nikakav kontakt?! Ja nikada ružnu reč neću reći, niti sam, kao ni Nenad, koji o njenim roditeljima nije nijednu ružnu reč izrekao. A Milan, kada je rekao da ja pratim neku Stanislavovu grupu, Miona je rekla:"Fuj, Kizo!". Miona je nečije dete, ne znam je lično, već preko TV-a i odnosa sa mojim Nenadom. Neko nekome će oprostiti šamar, ali izrečene reči...

Na pitanje kakvo gleda na brojne uvrede koje Miona upućuje Ša tokom njihovih učestalih svađa u "Eliti", njegov otac kaže:

Rekla je da mi nismo lepo Nenada vaspitali, da to nosi iz kuće, a nek ona malo pogleda šta je Miona ponela iz kuće?! Nikada, ni u jednoj svađi, nisam čuo da neko tako vređa, kao ona. Ali on, Ša, se zaljubio i trpi to. Znate koliko mi je teško kada gledam smešne klipove, kada se neko ruga Nenadu?! On je dečko kome se najmanje treba rugati. Ima karijeru, poštovanje od ljudi... I onda neko dođe i kaže nasilnik i nevaspitan. Direktno sam se, lično, osetio uvređenim.

Kaže da se neće mešati u sinovljeve ljubavne izbore, već da će biti tu da ga u svemu podrži, pruži mu oslonac i utehu.

Uopšte ne razmišljam o tome da li je ona ili nije za njega, to Nenad najbolje zna. Ako budu zajedno, on će živeti sa njom, a ne mi. On ako se odluči za nju, ok, ja bih voleo da to uspe, ali ne znam... Ali te njene uvrede... To boli, on je moje dete. Teško mi je, krivo mi je. Nekad, kad krene to, ja ne gledam, tek sutradan pogledam možda neki klip.

Aleksić se osvrnuo i na sinovljev žestoki sukob sa Stanislavom Krofakom, Mioninim bivšim dečkom.

Niti ga je opsovao niti mu rekao ružnu reč. Hteo je da se pokaže, da je on muškarac, kao... Nenad nije bežao od njega, nije zazirao, a nije mu ni nešto ružno rekao. Stanislav hoće da dominira u odnosu na Nenada, konflikt je izbio ni iz čega. On istrčava, hoće da se bije?! Na kraju krajeva, nije ono ring, lepo je Neša rekao:"Možda si jači, ali ja sam luđi". Neša je odrastao u kraju na fontani, nikada nije napravio tako neku stvar zbog koje bi mi mogli da se stidimo, a bio je u kraju gde su bili pravi mangupi - zaključio je on za Pink.rs.

Autor: D. Tanasijević