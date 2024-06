FRKA KOD LAZIĆA! Ko koga laže?! Darkova mama tvrdi da se nije udala, a njen ''muž'' da jeste, pevaču preselo letovanje: Dok sam živ, to se neće desiti!

Kao bomba je juče odjeknula vest da se majka Darka Lazića, Branka Lazić, udala za biznismena Dragana Paunovića, nakon čega je usledila drama kod Lazića.

S pevačem, koji je sa ženom Katarinom i decom na odmoru, kontaktirali su novinari, a on se razbesneo kad je čuo da mu je majka stala na ludi kamen.

- Dok sam ja živ, to se neće desiti! Šta oni pričaju i pišu, to mene ne zanima! Ko to pravi sebi reklamu preko moje majke, to ćemo još da vidimo, ali evo sada kažem javno još jednom - dok sam živ, to se neće desiti! Eto šta rade, da se nerviram dok sam s decom i ženom na moru - rekao je besni Darko za Kurir.

Njegova majka se takođe oglasila.

- Nisam se udala. Zašto bih to krila od Darka, ne plašim se ja njega. Za sad Dragan i ja ne planiramo venčanje, a za kasnije ćemo videti. Biće sve u tajnosti, bitno je da se volimo, a mnogo se volimo - rekla je ona za Blic.

Međutim, iako majka i sin demantuju da je venčanja bilo, Brankin partner Dragan kaže da je brak sklopljen.

Ovo je bilo samo formalno i zbog papiroloških stvari. Često zajedno putujemo, pa smo odlučili da to završimo, lako ćemo za slavlje - rekao je Paunović za Telegraf, dodavši da su se zavetovali jedno drugom na večnu ljubav 11. juna i da su potom otišli na ručak kako bi to obeležili.

I ranije se Darko oglašavao povodom izbora partnera svoje majke. Iako mu nije pravo zbog te situacije, on se trudio da je podrži:

- Ne bih da komentarišem život svoje majke. Šta ona radi, to je njena odluka. Moja majka je zrela osoba i ono što ona hoće u životu ja ću podržati. Mog oca više nema... Video sam da pišu da joj branimo vezu, svadbu i slično. To bi bilo jako glupo. Ona treba da nastavi dalje - rekao je on svojevremeno i dodao: "Druga stvar, Dragan je čovek koji je usrećuje i pruža pažnju, ja to podržavam. Dokle, god je ona zadovoljna, i ja sam. Kao što je ona mene podržala u svemu, tako podržavam i ja nju. Ne mešam se u njen život. Ona je žena koja ima godina i godina, dobro zna šta hoće, a šta neće".

Podsetimo, za ljubav Branke i Dragana se saznalo nakon što se Darko oženio Katarinom. Paunović je razveden, otac petoro dece i živi na relaciji Srbija-Francuska-Holandija. Znaju ga i Darko i Brankin drugi sin Dragan. Lazićkin partner je vlasnik i apartmana na Zlatiboru, ali ima i druge poslove, u kojima mu pomaže Branka. Podsetimo, Darkov otac, a Brankin muž Milan preminuo je 13. decembra 2020. godine usled komplikacija nakon operacije smanjenja želuca.

Autor: pink.rs