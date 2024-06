Kreće u novi život: Janjuš odlučio da izbriše Aneli iz svog života, Anđelo i Bebica ga osudili zbog njenog tipovanja! (VIDEO)

Želi da zaboravi prošlost!

U toku je emisija 'Pretres nedelje' i 'Izbor potrčaka'. Večerašnji voditelj je Milan Milošević. On je spreman da zajedno sa učesnicima pretrese sve intrigantne teme koje zanimaju naciju. U toku je tema o odnosu Marka Janjuševića Janjuša i Aneli Ahmić kao i abortusu koji je Aneli izvršila pre par dana.

Janjuše da čujemo tebe? -pitao je Milan.

Nemam šta da kažem, mi smo završili odnos, ovo što ona priča su neistine. Jedva čekam da se ovo završi i da krenem u novi život -rekao je Janjuš.

Što svaljuješ krivicu na druge ljude da su krivi za abortus? -pitao je Milan.

Rekao sam da su samo potpomogli, sve što ona govori govori o sebi. Sad me ne interesuje, nemam ništa da kažem, gotovo je sad samo treba izaći nastaviti da se živi posle ovoga. Pravdati se više neću ni minut -rekao je Janjuš.

Anđelo da čujemo tvoj komentar za sve ovo? -pitao je Milan.

Mislim da posle onoga što je rekao Aneli preko stola da ko je ona da bude bolje plasirana od njega je svima jasno, kao i da je napravio žrtvu od nje. On je nju najstrašnije vređao i doveo je do kiretaže, znači da nije svestan šta je prava ljubav i kako treba nekog voleti. Smatrao sam da ne može da je voli posle mesec dana najviše i stvarno mi je sve jasno sada, dolazi do toga da je pikirao. Ja na ljubav ne gledam tako da je izbacujem iz rehaba i da joj govorim da je ku*va i dro*a. Ne znam gde mu je ljudskost da je vređa i nasrće dok je trudna. Za njega od 40 godina je kasno -rekao je Anđelo.

Bebice kako ti komentarišeš sve ovo? -pitao je Milan.

Devojka je povućena i nije dobro, oseti se da joj baš nedostaje dete, onako baš emotivno podnosi sve ovo, mislim da joj je gore nego na početku. Meni je nelogično njegovo ponašanje zato imam pravo da pomislim da igra rijaliti i da folira sve nas -rekao je Bebica.

Matora ovde nije ponovila celu priču, Janjuš je rekao da se pomirio sa Enom i da su kupili kola, ja sam mu ispričao priču za Aneli i njenog muža i onda je rekao da je ona nova žrtvica, tako je krenuo njihov odnos. Oni su imali određenu vrstu emocije ali da je to sve prestalo mnogo ranije nego što smo svi saznali -rekao je Đedović.

Autor: Nemanja Šolaja