BAJA MALI KNINDŽA OTKRIO PIKANTERIJE IZ PRIVATNOG ŽIVOTA! Progovorio o bakšišu i odnosu sa Ćanom: Razočaran sam, teško mi je palo!

Baja Mali Knindža ne pojavljuje se često u medijima, ali je pevač ovog puta bio i više nego raspoložen za razgovor. Otkrio je kojoj pevačicu je pevao na svadbi, da li uzima bakšiš, a zatim je prokomentarisao je i evropsko prvenstvo u fudbalu.

Mirko Pajčin, mnogima poznatiji kao Baja Mali Knindža, nastupao je na Vidovdanskom saboru 28. juna. On je poznat kao izvođač koji se medijski mnogo ne eksponira, ali ne gubi na popularnosti, već naprotiv. Baja je otkrio kako izlazi na kraj sa fanovima i koji je recept za dugu karijeru.

- Nije mi teško da nastupam, zato što navikao i skroman sam. Ne beži, pošto imam šestoro dece i kada bi neko od pevača njih odbio, ja bih se naljutio. Zato izlazim svima u susret. Ostao sam normalan. To mi baba rekla,da ostanem normalan i eto sam ostao normalan.Dok se svi pevači nadmeću oko toga ko uzima veći bakšiš, Baja Mali Knindža je jedan od onih koji to ipak ne praktikuje.

- Ja sam taj koji ne uzima, da. To je uopšte poznato, ja ne uzimam bakšiš jedini na estradi. Mislim da je dovoljno ono što pogodim. Jedino u izuzetnim slučajevima kad neko hoće da nagradi muzičare, ali u principu ne.Baja se osvrnuo i na Evropsko prvenstvo u fudbalu, kada je dao svoj komentar na igranje naše reprezentacije.

- Gledao sam kao i ostali. Razočaran sam zato što imamo jako dobre fudbalere i onda mi je to nekako teško palo. Mislim, tako igrati kukavički... Ali naši su, Bože moj.

Tokom karijere, najveća pevačeva podrška bila je njegova supruga. Kako kaže Baja, ona je ta koja ga je smirila u životu.

- Pa mislim da me je ona malo, ono što kažu, doterala u red. Nisam više boem kafanski. Malo to s godinama dođe samo. Ja sam kao mlad svašta radio. Izmišljao rođendane, jagode u januaru, sve sam izmišljao.Baja je takođe podelio i malo poznatu informaciju, a to je da je Ćani pevao na svadbi.

- Ja sam pevao Ćani na svadbi. To je jedan kuriozitet o kome se malo zna. Znači i ja, i Stoja, i Perišić Jovan i Božo Rotović, svi smo pevali. I Seka Aleksić. Svi smo pevali Ćani na svadbi.

Autor: Milica Krasić