Čula sam vrištanje: Pevačica otkrila detalje drame koja se desila ispred njene zgrade!

Pevačica Aleksandra Bursać vidno je uznemirena nakon što su je u ranim jutarnjim časovima probudili vrisci žene koja je opljačkana.

Naime, jutros se u Zemunu dogodila pljačka, a Alekandra Bursać otkrila je da ju je vriska žene koja je pokušavala da stigne lopova probudila.

- Jutros sam mislila da sanjam kada sam čula vrištanje. Gde ide ovaj svet? - napisala je ona, pa dodala:

- Hvala Bogu pa imaju kamere! Sram vas bre bilo, imate li vi majke, sestre, žene?

Uskoro se udaje

Podsetimo, Aleksandra je nedavno obelodanila vezu sa 10 godina mlađim Stevanom Sekulićem, koji ju je i verio u Parizu.

- Tačan datum kada smo se upoznali bismo ipak zadržali za sebe. Verujte, vezu krijemo i više nego što možete da zamislite i ponosni kako smo u tome uspeli. Trudili smo se da javnost ne sazna, nije da nije bilo teško, ali smo uspeli - rekao je pevač.

Komentari na mrežama da je "Aleksandra upecala piletinu" mu, kaže, ne smetaju.

- Ne vidim ništa loše u tome, neprimetna je razlika u godinama ako sve fukncioniše kako treba. Iskreno, od prvog dana me je naučila da budem uporan i strpljiv, procenite sami zašto. Zaista me je naučila kako da podnesem sve udarce koje nosi ovaj posao, a isto tako i određene životne i na tome sam joj beskrajno zahvalan - kaže Stevan i otkriva zbog čega je baš odlučio da je veri u Diznilendu:

- Oduvek je pričala da želi sa voljenom osobom da ode u Diznilend. S obzirom na to da je odabrala mene, odlučio sam da zaista pamti to putovanje do kraja života. Ona je po prirodi kao prava devojčica, tako da je sve to moralo biti bajkovito. Svadbu planiramo krajem godine. Pripreme su u toku i sigurno ćete biti obavešteni na vreme. Bitno je da su kumovi izabrani, ostalo ćemo sve lako - rekao je on za "24sedam".



Autor: pink.rs