Uživo u emisiji: Aneli dobila tužbu od Ene, evo zbog čega! (VIDEO)

Šok!

Anđelo Ranković je otkrio kako gleda na "Aferu Bajadera" koju prepisuju Aniti Stanojlović.

- Ja to nisam ništa ispratio, niti sam video to. To mi je rekla da je Žana rekla da je to istina, a ona je rekal o čemu se radi. Priča se da je ona bila sa više muškaraca, ne znam to za ucene, ali mene svakako to ne iteresuje, to mene ne zanima. - dodao je Anđelo.

Aneli je u tom momentu dobila tužbu, a ona je to pokazala javno.

- Dobila sam tužbu od gospođe Senić Enu - rekla je Aneli,.

- Od ovoga nema ništa, rekao mi je advokat. U klipu se vidi da je on mene vređao, da je meni govorio da sam ku*va, ja sam mu odgovorila žena ti je ku*va, a ova gospođa njemu nije bila žena, gopođo ženo, ako ste mislila da se ogrebete, nećete uspeti - dodala je Aneli.

Detaljnije u nastavku.

Autor: N.B.