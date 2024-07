Teodora konačno o Anđelu! Prvi put o njegovoj vezi sa Anitom i njihovim svađama sa mama Džehvom: Za mene je to...

Popularna pevačica Teodora Džehverović odavno ne komentariše svog bivšeg dečka Anđela Rankovića, niti njegove nove ljubavne izbore, kao ni priče koje o njima kruže. Ipak, sada je napravila izuzetak.

Pre svega, govorila je o svojoj karijeri i priznala da je imala teške momente u kojima je pomišljala da odustane od svega.

- Najteže mi je bilo na samom početku, kad sam uložila bukvalno poslednji dinar u posao. A ne znaš da li će ti se vratiti. U rijaliti sam ušla bez dinara, bukvalno. Kad sam ulazila u taj format, na ulazu su mi tražili novčanik, lične stvari, da budu kod njih na čuvanju. Ja dajem prazan novčanik i kažem: "Možete slobodno i da ga bacite, unutra nema ništa." Ponosna sam na sebe jer sam mnogo napredovala od tada. Imala sam jako težak period, to je bila 2022. godina. Tad mi se sve, sve skupilo. Neistine o meni, količina posla, bila sam izgubila svoj identitet. Nisam osetila da znam šta radim u poslu. Bila mi je potrebna pauza u poslu da se saberem. Mislim da je to normalno, svako se u nekom momentu oseti tako. Vera i moji bliski ljudi su mi mnogo pomogli. Kada dođu ne tako lepe stvari u poslu, shvatiš da je ljubav prema muzici jača od bilo čega. Imala sam momente kad sam pomišljala da se sklonim, ali onda se dese veliki koncerti i skapiram da ja bez toga ne mogu. Iz celog tog problema sam izašla jača, naučila sam da kažem "ne" i da brinem bolje o sebi - rekla je Teodora.

Njen ljubavni život često je tema o kojoj se polemiše u javnosti. Ipak, o svojoj vezi sa košarkašem Maticom Rebecom ne želi da kaže baš ništa.

- Te priče ne volim da komentarišem. Kad vidim o nekoj javnoj ličnosti da su uhvaćni s nekim, ja se pitam koga to interesuje. Sasvim je normalno da imaju nekog, ali interesantno je verovatno za javne ličnosti. Ja ti na tu temu neću ništa reći, sem da ljudi treba da nađu smisao života.

Anđelo Ranković i Anita Stanojlović su jednom prilikom u "Eliti" prekinuli svoju vezu baš zbog priča o Teodori i emocijama koje on navodno i dalje gaji prema njoj, na šta se Teodora sada prvi put osvrnula.

- Meni je krivo ako sam uopšte bila razlog bilo čijeg razlaza. Ne mešam se ni u čije veze, pogotovo ne bivših momaka. Za mene je to završena priča onog momenta kad smo raskinuli, a od tada ima baš dosta godina, tako da nema potrebe da njih i njihovu vezu komentarišem.

Osvrnula se i na svađe njene majke Gordane Džehverović sa Anđelom i Anitom.

- Iznerviram se kad vidim to. Razumem je stvarno. I ja bih svoje dete branila najjače, ako treba, i rukama i nogama. Neke stvari treba da se ostave iza nas. To je završena priča, nema šta tu više da se priča. Posle toliko godina nema potrebe da se raspravlja o nekim stvarima, pogotovo što niko ne zna šta se tu sve zaista desilo. Ali razumem da je nepravda pogađa. Kažem joj da iskulira, digne glavu, ali ja znam da je to jače od nje, da je zaboli i da mora da reaguje.

Autor: D. Tanasijević