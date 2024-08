Moraće da daju Boga oca za pesme: Estrada u problemu, tekstopisci nikad skuplji, evo koliko novca će morati da izdvoje za hit!

Nikad teži dani za pevače!

Estrada ne može da funkcioniše bez hitova, zato aranžman, kompozicije i tekstovi moraju da se plate, a kako Kurir saznaje, od septembra kod pojedinih autora skače cena i do 30 procenata. Međutim, većina naših sagovornika iz muzičkog sveta, i pevači i autori, ne vide ništa sporno u ovome.

Najslavniji tekstopisac Ljiljana Jorgovanović rekla je da cena pesme zavisi od mnogo faktora.

- Sve mora da prati cene i promenu životnog standarda. Ne dižu se cene iz nekog hira, nego iz potrebe da se pesme zadrže na nivou na kakvom su uvek bile. Nemaju svi autori iste cene, drugo nisu iste cene ni za svakog pevača, mnogo je faktora. Neko plati punu cenu, neko deo, zavisi od saradnje i kako se pokazao taj proizvod kod naroda na tržištu. Nažalost, cene će biti više nego što su bile u prethodnih šest do deset godina, mislim da neće uticati na inflaciju - navela je ona, dok njena koleginica izuzetno cenjen vlasnik hitova Vesna Petković tvrdi da kod nje tekstovi neće poskupeti.

- Ja sam normalna žena koja ima normalne prohteve i kod mene ne poskupljuje. Kod mene je sve skromno. U teškom vremenu u kakvom mi živimo danas, čovek treba da bude strogo normalan. Ja ne znam za druge, znam za sebe, a znam i da pevači vole da ide tamo gde mmnogo košta, pa neka nastave, to nikako ne znači kvalitet, a ni najmanje ne znači hit. Ja sam ponosna na moje pesme koje traju od dana nastanka do danas, neke 30 i više godina.Danas nažalost i svako peva, svako priča kako je dao neke silne novce da bi sebe napravio bitnim. Svega ima. Ja sam za kvalitet i komercijalu. Kod mene nema droge, pištolja sve ono što našu decu i omladinu lošem uči. Kome su pare u glavi, njemu je duh na nuli. Jelena Trifunović, takođe jedna od najpoznatijih tekstopisaca, saglasna je s tim da cena moraju da idu gore. - Ono što se dešava na muzičkom tržištu, mi kao autori pesama pratimo. Ne poskupljuju samo pesme nego i cene nastupa, tako da sve je to uvezano i prati jedno drugo.

I kompozitori podržavaju najavljeno poskupljenje pesama. Aleksandar Milić Mili objasnio je kako to kod njega funkcioniše. - Ja sam uspostavio novi sistem rada sa pevačma. Na velike projekte ulazim kao partner i nikda nisam imao prodaju pesama. Radim album, organizujem turneje i izdajem albume i velike koncerte. Često se dešavalo da dolaze pevači za koje imam numeru i sa kojima bih voleo da uradim nešto. Tada cena zavisi o veličini projekta, ako je na početku ili nije razvijen, a ako je neki koji prave veliki obrt, cena je veća. Sve je pitanje ponude i potražnje. Pevači dolaze kod kompozitora za koji misle da će biti uspešni i da će ostvariti zaradu, pa samim tim deo te zarade pripada, logično kompozitoru. Kod nas ima veliki problem, a to je da publici nije jasno da nikada nijedan pevač nije izašao sam na binu, nego svaki put kada se pevač pojavi izađe on kao interpretator, tekstopisac i aranžer koji su to delo napravili - naveo je on, a slično je poručio i Saško Nikolić.

- Normalno je da se cene menjanju s vremena na vreme u zavisnosti od toga šta se na tržištu dešava, a saradnja se uvek zasniva na obostranu zadovoljstvo. Izvođači koje smo kontaktirali, Đole Đogani i Edita Aradinović, nisu videli problem u poskupljenu pesama. - Nijedan prozvod nije jeftin u svim segmentima našeg života. Ništa nije kao pre. Ne možemo da merimo dinar od pre 30 godina i danas. U suštini smo svi na istom. Ako poskupi tekst, onda i nastupi i piće u klubu idu gore. Godinama držim istu cenu dok neki novi klinci dođu i njihove cene su prevelike. Onaj ko je tražen u tom mmentu, on je skuplji. Svako meri ono što bi mogao da dobije - kaže Đole, a Edita sa saradnicima ima drugačiji dogovor.

- Imam mnogo dublji odnos sa svojim saradnicima. Ja volim da radim sa ljudima kojima pare nisu na prvom mestu. Bitno mi je da dobro radi, nije mi važno toliko cena, samo da te neko ne pravi budalom. Na primer, ako ti neko kaže da je pesma 10.000 nije realno, ali je realno da sa nekim potpišeš prava za digitalije i onda koliko pesma dobro prođe toliko se i zaradi - navela je ona.

Njena koleginica Tamara je bila izričita:

- Mi mnogo plaćamo pesmu. Ja sam Boga oca platila "Cakum pakum". Svako ima svoju cenu, samo je pitanje ko hoće, a ko ne da plati. Nikada se nisam cenjakala, uvek pitam kakvi su uslovi, ali kada mi se svidi pesma nema govora-istakla je ona.

Autor: Nemanja Šolaja