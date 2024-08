Tanja Savić pokazala vrelo telo: Skinula se na letovanju, a ovaj prizor je opasan po zdravlje (FOTO)

Pevačica Tanja Savić već nekoliko dana boravi u Grčkoj, na Kritu, odakle se sada i oglasila.

Naime, Tanja je prvo pozirala u kupaćem kostimu, a onda je pokazala i raj u kom uživa za sve pare.

Pevačica je na sebi imala crni, dvodelni kupaći kostim koji je istakao sve njene obline, a nema sumnje da se Tanja baš dobro provodi na ovoj destinaciji.

Podsetimo, Tanja je nedavno otkrila kakav odnos ima njen novi dečko sa njenim sinovima.

- Rekla sam da, kada se završi Arena, kada sve bude kako treba, onda ćemo imati svadbu. Partneri kada su zajedno duže, oni se i svađaju. Mi i rastemo zajedno i gledamo i da naučimo nešto iz tih svađa. Ja njemu ništa ne zameram, a on meni što sam previše samokritična, to ga mnogo nervira, a i mene, pa radim na tome da to izbalansiram, da to bude nekako zdravo ili da ne postoji - rekla je Tanja i otkrila kako njeni sinovi Maksim i Đorđe prihvataju Mukija.

Autor: Andrea Nikolić