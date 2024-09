Potresna ispovest voditeljke o bivšem mužu: Otac moje dece je ujutru umro, a ja sam uveče morala da snimam emisiju

Dragana Katić je sama odgajala blizance Bojana i Bobana nakon što je njen bivši muž otišao dok je bila trudna.

Dragana Katić priznala je da je uprkos tome što ju je napustio pre rođenja dece, prošla kroz težak period kada je njen bivši suprug 2019. godine umro.

Za Draganine sinove Bobana i Bojana to je bio veliki stres, uprkos činjenici da nisu odrasli s njim i da su podržali majku da podigne tužbu kako bi potražila sve alimentacije koje nikada nisu dobili.

- Otac moje dece je ujutru umro, a ja sam tada morala da idem da završim sve sa njegovom bivšom suprugom, sa svojom decom, njihovom sestrom i posle toga da snimam "Nikad nije kasno". To je moj posao, vas gledaju milioni, od vas se očekuje maksimum. Ako ne možete da date maksimum, onda je bolje da se povučete i ne radite - izjavila je Dragana tada.

Tužila ga za alimentacije

Dragana je protiv bivšeg supruga pokrenula postupak zbog neizmirenih alimentacija.

- Nijednog trenutka nije bio bitan moj i njegov odnos, nego samo neispunjenje njegovih obaveza prema deci. Ali to smo sada zaboravili i nećemo se vraćati na nešto što je bilo i pričati o nekome ko nije prisutan, ni fizički ni mentalno na ovom svetu.To je zatvorena tema. Dok je bio prisutan, ja sam govorila kako je bilo, a onda je i on mogao da odgovori i kaže da li sam u pravu ili ne. Bio je sudski proces. On sada nije tu i ne može da odgovori na bilo šta što bih ja rekla - reklaje svojevremeno voditeljka za Story.

